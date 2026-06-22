Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча представителей стран БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС.
- На встрече планируется обсуждение путей усиления координации стран БРИКС и отдельных вопросов международной и региональной безопасности.
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, на вторник у Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.