Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча представителей стран БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности", - сказали в пресс-службе.