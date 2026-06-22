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Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча представителей стран БРИКС - РИА Новости, 22.06.2026
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21:58 22.06.2026
Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча представителей стран БРИКС

Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей стран БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС.
  • На встрече планируется обсуждение путей усиления координации стран БРИКС и отдельных вопросов международной и региональной безопасности.
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию, где пройдет встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совбеза, во вторник в Нью-Дели Шойгу примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, на вторник у Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.
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РоссияИндияНью-ДелиСергей ШойгуБРИКСЭкономика
 
 
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