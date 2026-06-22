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"Северсталь" продлила контракт с Лишкой - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей
 
15:43 22.06.2026 (обновлено: 16:05 22.06.2026)
"Северсталь" продлила контракт с Лишкой

"Северсталь" продлила контракт со словацким нападающим Адамом Лишкой

© Фото : Пресс-служба "Северстали"Хоккеист "Северстали" Адам Лишка
Хоккеист Северстали Адам Лишка - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Северстали"
Хоккеист "Северстали" Адам Лишка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Северсталь" заключила новое соглашение с капитаном команды, словацким нападающим Адамом Лишкой.
  • Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один год.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" заключила новое соглашение с капитаном команды, словацким нападающим Адамом Лишкой, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один год. Следующий сезон станет для словака восьмым в составе череповецкой команды.
В минувшем чемпионате форвард принял участие в 50 матчах и записал на свой счет 38 очков (22 гола + 16 передач), включая шесть победных шайб. Всего в КХЛ на его счету 183 (83+100) очка в 459 играх.
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