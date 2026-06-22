"Северсталь" продлила контракт с Лишкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Северсталь" заключила новое соглашение с капитаном команды, словацким нападающим Адамом Лишкой.
- Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один год.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" заключила новое соглашение с капитаном команды, словацким нападающим Адамом Лишкой, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один год. Следующий сезон станет для словака восьмым в составе череповецкой команды.
В минувшем чемпионате форвард принял участие в 50 матчах и записал на свой счет 38 очков (22 гола + 16 передач), включая шесть победных шайб. Всего в КХЛ на его счету 183 (83+100) очка в 459 играх.