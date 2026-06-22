Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Роман Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдонского теннисного турнира, победив австралийца Джеймса Маккейба.

Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдонского теннисного турнира.

В своем стартовом матче Сафиуллин, занимающий 121-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), нанес поражение 207-й ракетке мира австралийцу Джеймсу Маккейбу со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Во втором раунде квалификации 28-летний россиянин встретится с победителем встречи между эстонцем Даниилом Глинкой и бельгийцем Киммером Коппеянсом.