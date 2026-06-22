Рейтинг@Mail.ru
Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдона - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:01 22.06.2026
Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдона

Россиянин Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдона

© соцсетиРоссийский теннисист Роман Сафиуллин
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© соцсети
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдонского теннисного турнира, победив австралийца Джеймса Маккейба.
  • Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй раунд квалификации Уимблдонского теннисного турнира.
В своем стартовом матче Сафиуллин, занимающий 121-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), нанес поражение 207-й ракетке мира австралийцу Джеймсу Маккейбу со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Турниры Большого шлема
Wimbledon, Qualification ATP
22 июня 2026 • начало в 13:05
Завершен
Роман Сафиуллин
2 : 06:37:6
Джеймс Маккейб
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором раунде квалификации 28-летний россиянин встретится с победителем встречи между эстонцем Даниилом Глинкой и бельгийцем Киммером Коппеянсом.
Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Александрова и Носкова выиграли парный турнир в Берлине
Вчера, 14:31
 
ТеннисРоман СафиуллинУимблдонАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Прерван
    Франция
    Ирак
    1
    0
  • Футбол
    23.06 03:00
    Норвегия
    Сенегал
  • Футбол
    23.06 06:00
    Иордания
    Алжир
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала