Путин обсудил с президентом Южной Осетии развитие двусторонних отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Они обсудили перспективы развития отношений, в том числе с учетом договора о сотрудничестве, подписанного в мае.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов", — заявил он.

Песков добавил, что лидеры также поговорили о перспективах развития отношений, в том числе с учетом договора, подписанного в мае. Согласно нему, Москва и Цхинвал продолжат создавать общее экономическое пространство и поэтапно перейдут к единому подходу при внешних заимствованиях и иностранных инвестициях.

Также планируется объединять энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.