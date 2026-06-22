Путин обсудил с президентом Южной Осетии развитие двусторонних отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
- Они обсудили перспективы развития отношений, в том числе с учетом договора о сотрудничестве, подписанного в мае.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов", — заявил он.
Песков добавил, что лидеры также поговорили о перспективах развития отношений, в том числе с учетом договора, подписанного в мае. Согласно нему, Москва и Цхинвал продолжат создавать общее экономическое пространство и поэтапно перейдут к единому подходу при внешних заимствованиях и иностранных инвестициях.
Также планируется объединять энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.
Документ нацелен на проведение согласованной внешней политики и работы в области обороны и безопасности, улучшение социально-экономических условий, развитие инфраструктуры, создание условий для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы.