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Путин обсудил с президентом Южной Осетии развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 22.06.2026
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14:28 22.06.2026 (обновлено: 14:59 22.06.2026)
Путин обсудил с президентом Южной Осетии развитие двусторонних отношений

Путин обсудил с Гаглоевым развитие отношений Москвы и Цхинвала

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлан Гаглоев и Владимир Путин
Алан Гаглоев и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Алан Гаглоев и Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
  • Они обсудили перспективы развития отношений, в том числе с учетом договора о сотрудничестве, подписанного в мае.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов", — заявил он.
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Песков добавил, что лидеры также поговорили о перспективах развития отношений, в том числе с учетом договора, подписанного в мае. Согласно нему, Москва и Цхинвал продолжат создавать общее экономическое пространство и поэтапно перейдут к единому подходу при внешних заимствованиях и иностранных инвестициях.
Также планируется объединять энергетическую и транспортную системы, развивать общую связь и телекоммуникации, расширять взаимодействие в социальной, трудовой и культурной сферах.
Документ нацелен на проведение согласованной внешней политики и работы в области обороны и безопасности, улучшение социально-экономических условий, развитие инфраструктуры, создание условий для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы.
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