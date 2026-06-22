Путин возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин возложил цветы к стелам городов-героев у Кремлевской стены в Александровском саду.
- Церемония прошла у Вечного огня, где солдаты почетного караула установили венок из красных роз и гвоздик.
- Путин возложил букеты из гвоздики к стелам городов-героев, включая Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь и Одессу.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби у Кремлевской стены возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.
После минуты молчания российский лидер возложил букеты из гвоздики к стелам городов-героев, в том числе Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Одессы, Севастополя.
У Кремлевской стены в Александровском саду установлены 12 гранитных стел, посвященных городам-героям и Брестской крепости. Они расположены у Вечного огня в следующей последовательности: "Ленинград", "Киев", "Минск", "Сталинград", "Севастополь", "Одесса", "Керчь", "Новороссийск", "Брестская крепость", "Тула", "Мурманск" и "Смоленск". Сама Москва является городом-героем, но отдельной стелы у стены для нее не предусмотрено.
Город-герой - высшая степень отличия 12 городов СССР, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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