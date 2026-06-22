Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 22.06.2026 (обновлено: 16:05 22.06.2026)
Путин возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы

РИА Новости: Путин возложил цветы к стелам городов-героев в День памяти и скорби

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби
Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин возложил цветы к стелам городов-героев у Кремлевской стены в Александровском саду.
  • Церемония прошла у Вечного огня, где солдаты почетного караула установили венок из красных роз и гвоздик.
  • Путин возложил букеты из гвоздики к стелам городов-героев, включая Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь и Одессу.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби у Кремлевской стены возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Россия вспоминает жертв нацизма в День памяти и скорби
Вчера, 08:00
После минуты молчания российский лидер возложил букеты из гвоздики к стелам городов-героев, в том числе Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Одессы, Севастополя.
У Кремлевской стены в Александровском саду установлены 12 гранитных стел, посвященных городам-героям и Брестской крепости. Они расположены у Вечного огня в следующей последовательности: "Ленинград", "Киев", "Минск", "Сталинград", "Севастополь", "Одесса", "Керчь", "Новороссийск", "Брестская крепость", "Тула", "Мурманск" и "Смоленск". Сама Москва является городом-героем, но отдельной стелы у стены для нее не предусмотрено.
Город-герой - высшая степень отличия 12 городов СССР, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Священник рассказал, что сделать в День памяти и скорби
20 июня, 03:44
 
ЛенинградКиевМинскЛенинградДень памяти и скорбиОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала