Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби

Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби

Путин возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин возложил цветы к стелам городов-героев у Кремлевской стены в Александровском саду.

Церемония прошла у Вечного огня, где солдаты почетного караула установили венок из красных роз и гвоздик.

Путин возложил букеты из гвоздики к стелам городов-героев, включая Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь и Одессу.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби у Кремлевской стены возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.

После минуты молчания российский лидер возложил букеты из гвоздики к стелам городов-героев, в том числе Ленинграда Киева , Минска, Сталинграда, Одессы, Севастополя.

У Кремлевской стены в Александровском саду установлены 12 гранитных стел, посвященных городам-героям и Брестской крепости. Они расположены у Вечного огня в следующей последовательности: "Ленинград", "Киев", "Минск", "Сталинград", "Севастополь", "Одесса", "Керчь", "Новороссийск", "Брестская крепость", "Тула", "Мурманск" и "Смоленск". Сама Москва является городом-героем, но отдельной стелы у стены для нее не предусмотрено.

Город-герой - высшая степень отличия 12 городов СССР, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.