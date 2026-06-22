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Над частью Славянско-Краматорской агломерации установили огневой контроль - РИА Новости, 22.06.2026
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10:22 22.06.2026 (обновлено: 10:46 22.06.2026)
Над частью Славянско-Краматорской агломерации установили огневой контроль

ВС РФ установили огневой контроль над частью Славянско-Краматорской агломерации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные взяли под огневой контроль часть Славянско-Краматорской агломерации.
ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль часть Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен", — сказал он в интервью ИС "Вести".
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ВС России уничтожили автомобильную технику ВСУ в Краматорском районе
20 июня, 10:58
Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, объединяющем Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.
Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения группировки противника в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР.
Минобороны ранее сообщило, что украинские власти начали принудительно вывозить семьи с детьми до 17 лет из Краматорска. Ведомство пояснило, что масштаб и срочность эвакуации заводов из этого города, а также из Дружковки и Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате агломерации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраматорскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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