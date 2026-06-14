Минобороны: Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации

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"Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска", — говорится в публикации.