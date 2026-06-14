Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России сообщило, что Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, а также Славянско-Краматорской агломерации.
- Украина приступила к эвакуации основных предприятий в западные области из-за продвижения российских войск.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев активно готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации, сообщило Минобороны России.
«
"Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска", — говорится в публикации.
Ведомство отметило, что высокие темпы продвижения подразделений группировки "Юг" в Константиновка вынудили Украину приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий в западные области. Среди них Новокраматорский машиностроительный завод, специализирующийся на ремонте бронетехники ВСУ, и Старокраматорский машиностроительный завод, выпускающий стволы для крупнокалиберной артиллерии.
С 9 июня Киев также принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска.
В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.
Населенный пункт расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18