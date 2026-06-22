Вице-спикер сената Польши вернул две украинские награды

ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две украинские награды.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

О своем решении Каминьский сообщил в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара.

"Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины", - говорится в письме.

Каминьский отметил, что не может далее хранить у себя эти награды, так как "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".

Он добавил, что решение далось ему "с глубоким сожалением", а также, что он убежден в том, что "настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности".