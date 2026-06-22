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Вице-спикер сената Польши вернул две украинские награды - РИА Новости, 22.06.2026
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22:13 22.06.2026
Вице-спикер сената Польши вернул две украинские награды

Вице-спикер сената Польши Каминьский вернул две украинские награды

© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две украинские награды.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
О своем решении Каминьский сообщил в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара.
"Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины", - говорится в письме.
Каминьский отметил, что не может далее хранить у себя эти награды, так как "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".
Он добавил, что решение далось ему "с глубоким сожалением", а также, что он убежден в том, что "настоящее партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности".
О каких наградах идет речь, не сообщается, однако из открытых источников известно, что, что в 2008 году он был награжден украинским орденом "За заслуги" 3-й степени.- В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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