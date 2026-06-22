Специалисты "Победы" оценивают состояние самолета, севшего в Махачкале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном и совершил посадку на запасном аэродроме в Махачкале.
- Специалисты авиакомпании проводят оценку технического состояния самолета.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты авиакомпании "Победа" проводят оценку технического состояния самолета, летевшего из Гюмри в Москву и севшего на запасном аэродроме в Махачкале, сообщил перевозчик.
"На данный момент специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна", - говорится в сообщении.
По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания сообщила о благополучной посадке самолета.
В Шереметьево сняли временные ограничения
Вчера, 13:06