Сборная Египта впервые в своей истории одержала победу в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.
- Впервые в своей истории сборная Египта одержала победу в матче чемпионата мира.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Египта обыграли команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы G прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Египта, в составе которой голы забили Мостафа Зико (58-я минута), Мохамед Салах (67) и Махмуд Трезеге (82). У команды Новой Зеландии отличился Финн Серман (15).
22 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
15’ • Финн Серман
(Тим Пэйн)
58’ • Мостафа Зико
67’ • Мохамед Салах
82’ • Трезеге
Сборная Египта впервые в своей истории одержала победу в матче чемпионата мира. До мирового первенства 2026 года египетские футболисты принимали участие в трех мундиалях (1934, 1990, 2018), где дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. В первом туре ЧМ-2026 сборная Египта сыграла вничью с командой Бельгии (1:1).
По итогам двух туров сборная Египта с 4 очками является лидером группы G. Далее идут команды Ирана (2), Бельгии (2) и Новой Зеландии (1).
В третьем матче группового этапа команда Египта 26 июня встретится с иранцами, а сборная Новой Зеландии в тот же день сыграет против бельгийцев.