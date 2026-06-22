Сборная Египта впервые в своей истории одержала победу в матче ЧМ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Египта обыграли команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

В третьем матче группового этапа команда Египта 26 июня встретится с иранцами, а сборная Новой Зеландии в тот же день сыграет против бельгийцев.