Глава Воронежа объяснил, где оформить компенсацию ущерба после атаки ВСУ

ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Глава Воронежа Сергей Петрин объяснил, что физлица могут оформить компенсацию ущерба в управах районов города, людям нужно обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте произошедшего, а также потребуются результаты независимой экспертизы.