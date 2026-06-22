В Петербурге у монумента защитникам Ленинграда зажгли надпись из свечей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Памятную надпись "Помним 1941" выложили у монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге, свечи были зажжены в 4.00 мск, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война, передает корреспондент РИА Новости.