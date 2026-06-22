В Петербурге у монумента защитникам Ленинграда зажгли надпись из свечей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге состоялась памятная церемония, посвященная началу Великой Отечественной войны.
- В 4:00 мск были зажжены свечи, а церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к монументу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Памятную надпись "Помним 1941" выложили у монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге, свечи были зажжены в 4.00 мск, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась в чаше монумента, символизирующей разорванное кольцо блокады Ленинграда. Зажжению свечей предшествовал митинг в память о начале Великой Отечественной войны, где прозвучали строки из поэмы Роберта Рождественского "Реквием".
Памятная церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.