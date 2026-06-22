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Капитан "Оттавы" Ткачук перешел во "Флориду" спустя 8 лет в клубе - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:26 22.06.2026 (обновлено: 09:25 22.06.2026)
Капитан "Оттавы" Ткачук перешел во "Флориду" спустя 8 лет в клубе

"Оттава" объявила об обмене Брэди Ткачука во "Флориду"

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Оттава Сенаторз"Брэди Ткачук
Брэди Ткачук - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Оттава Сенаторз"
Брэди Ткачук . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский хоккеист Брэди Ткачук перешел из «Оттавы Сенаторз» во «Флориду Пантерз».
  • «Оттава» получила пики первого раунда драфта 2026 и 2029 годов, а также выбор во втором раунде драфта 2027 года в обмен на Ткачука.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский хоккеист Брэди Ткачук в результате обмена перешел из "Оттавы Сенаторз" во "Флориду Пантерз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Оттава" в обмен на капитана команды получила два пика первого раунда драфта 2026 года, а также выбор во втором раунде драфта 2027 года и пик первого раунда драфта 2029 года. За "Флориду" выступает старший брат хоккеиста Мэттью Ткачук.
Брэди Ткачуку 26 лет, он представлял "Оттаву" на протяжении всей карьеры. Нападающий был выбран клубом под общим четвертым номером на драфте 2018 года и с тех пор провел за "Сенаторз" 572 матча в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 463 очка (213 голов + 250 передач). В составе сборной США он стал победителем Олимпийских игр 2026 года.
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ХоккейСпортСШАБрэди ТкачукМэттью ТкачукОттава СенаторзФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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