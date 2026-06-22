Рейтинг@Mail.ru
Тренер Ирана назвал ничью с Бельгией отличным достижением - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:48 22.06.2026
Тренер Ирана назвал ничью с Бельгией отличным достижением

Галенои: ничья с Бельгией является отличным достижением

© REUTERS / Matthew ChildsЭпизод матча Бельгия - Иран на ЧМ-2026
Эпизод матча Бельгия - Иран на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Matthew Childs
Эпизод матча Бельгия - Иран на ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои назвал отличным достижением ничью с Бельгией и два матча без проигрыша на чемпионате мира.
  • Сборная Ирана возглавляет таблицу группы с 2 очками, далее идут сборные Бельгии (2), Новой Зеландии (1) и Египта (1).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что ничья с Бельгией и два матча без проигрыша на чемпионате мира с учетом условий, в которые команду поставили власти США, являются отличным достижением.
Иран сыграл вничью с Бельгией 0:0. Первые матчи команд также завершились вничью. Не одержавшие побед на турнире бельгийцы сыграли вничью со сборной Египта (1:1), иранцы - с командой Новой Зеландии (2:2). Таблицу группы возглавляет сборная Ирана (2 очка), далее идут сборные Бельгии (2), Новой Зеландии (1) и Египта (1). В заключительном, третьем туре сборная Бельгии сыграет в Ванкувере с новозеландцами, команда Ирана - в Сиэтле с египтянами. Оба матча пройдут 26 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Мать вратаря сборной Кабо-Верде посетила свой первый матч на ЧМ-2026
Вчера, 01:45
"Мы сделали великую вещь. Война и условия пребывания: отличное достижение сыграть два матча без проигрыша", - сказал Галенои на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Ирану дали только 16 часов на подготовку до игры против команды на десятой строчке рейтинга ФИФА.
"Игроки, которые выступают в таком состоянии, заслуживают поздравления", - сказал он.
Галенои оценил заслуги иранского голкипера Алиреза Бейравани, который отразил все атаки соперника. Игрока тренер назвал фантастическим.
О достижении Ирана на нынешнем чемпионате будут говорить следующие поколения, убежден тренер.
Эпизод матча Бельгия - Иран на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Тренер Ирана высказался о матче против Бельгии на ЧМ
Вчера, 01:39
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.
Команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией.
Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Футболист "Краснодара" забил первый мяч сборной Кабо-Верде на ЧМ
Вчера, 01:35
 
ФутболСпортИранБельгияМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Прерван
    Франция
    Ирак
    1
    0
  • Футбол
    23.06 03:00
    Норвегия
    Сенегал
  • Футбол
    23.06 06:00
    Иордания
    Алжир
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала