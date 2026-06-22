Тренер Ирана назвал ничью с Бельгией отличным достижением

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои назвал отличным достижением ничью с Бельгией и два матча без проигрыша на чемпионате мира.

Сборная Ирана возглавляет таблицу группы с 2 очками, далее идут сборные Бельгии (2), Новой Зеландии (1) и Египта (1).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что ничья с Бельгией и два матча без проигрыша на чемпионате мира с учетом условий, в которые команду поставили власти США, являются отличным достижением.

Иран сыграл вничью с Бельгией 0:0. Первые матчи команд также завершились вничью. Не одержавшие побед на турнире бельгийцы сыграли вничью со сборной Египта (1:1), иранцы - с командой Новой Зеландии (2:2). Таблицу группы возглавляет сборная Ирана (2 очка), далее идут сборные Бельгии (2), Новой Зеландии (1) и Египта (1). В заключительном, третьем туре сборная Бельгии сыграет в Ванкувере с новозеландцами, команда Ирана - в Сиэтле с египтянами. Оба матча пройдут 26 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.

"Мы сделали великую вещь. Война и условия пребывания: отличное достижение сыграть два матча без проигрыша", - сказал Галенои на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Ирану дали только 16 часов на подготовку до игры против команды на десятой строчке рейтинга ФИФА

"Игроки, которые выступают в таком состоянии, заслуживают поздравления", - сказал он.

Галенои оценил заслуги иранского голкипера Алиреза Бейравани, который отразил все атаки соперника. Игрока тренер назвал фантастическим.

О достижении Ирана на нынешнем чемпионате будут говорить следующие поколения, убежден тренер.

Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.

Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.

Команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией.

Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.