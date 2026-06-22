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Стало известно, когда россияне смогут пройти МРТ без назначения врача - РИА Новости, 22.06.2026
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09:21 22.06.2026 (обновлено: 10:13 22.06.2026)
Стало известно, когда россияне смогут пройти МРТ без назначения врача

РИА Новости: россияне с 1 сентября смогут делать МРТ без назначения врача

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПациент проходит обследование с помощью аппарата МРТ
Пациент проходит обследование с помощью аппарата МРТ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пациент проходит обследование с помощью аппарата МРТ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без назначения лечащего врача.
  • Документ, разрешающий проведение МРТ без назначения врача, будет действовать до 1 сентября 2032 года.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. C 1 сентября магнитно-резонансные исследования можно будет проходить без назначения врача, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
Это правило будет действовать до 2032 года.
МРТ обычно применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и тому подобного. Эта методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. При процедуре не используется ионизирующее излучение, потому она безопасна для пациента.
Сегодня также стало известно, что в базовую программу ОМС добавили 14 новых способов лечения. По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали бесплатными для пациентов, они смогут проходить их по полису ОМС, без оформления отдельных квот или поиска дополнительных источников финансирования.
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