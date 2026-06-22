Стало известно, когда россияне смогут пройти МРТ без назначения врача

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. C 1 сентября магнитно-резонансные исследования можно будет проходить без назначения врача, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.

Это правило будет действовать до 2032 года.

МРТ обычно применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и тому подобного. Эта методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. При процедуре не используется ионизирующее излучение, потому она безопасна для пациента.