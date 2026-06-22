Стало известно, когда россияне смогут пройти МРТ без назначения врача

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без назначения лечащего врача.
- Документ, разрешающий проведение МРТ без назначения врача, будет действовать до 1 сентября 2032 года.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. C 1 сентября магнитно-резонансные исследования можно будет проходить без назначения врача, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
Это правило будет действовать до 2032 года.
МРТ обычно применяют для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и тому подобного. Эта методика позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. При процедуре не используется ионизирующее излучение, потому она безопасна для пациента.
Сегодня также стало известно, что в базовую программу ОМС добавили 14 новых способов лечения. По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали бесплатными для пациентов, они смогут проходить их по полису ОМС, без оформления отдельных квот или поиска дополнительных источников финансирования.