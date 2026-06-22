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МОК отобрал медаль у бывшей россиянки на ОИ-2012 в забеге на 800 метров - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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19:04 22.06.2026 (обновлено: 19:05 22.06.2026)
МОК отобрал медаль у бывшей россиянки на ОИ-2012 в забеге на 800 метров

МОК перераспределил медали забега на ОИ 2012 года после дисквалификации Гулиевой

© инстаграм Екатерины ГулиевойЕкатерина Гулиева (Поистогова)
Екатерина Гулиева (Поистогова) - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© инстаграм Екатерины Гулиевой
Екатерина Гулиева (Поистогова). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный совет МОК принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации бегуньи Екатерины Гулиевой.
  • Кенийка Памела Джелимо получит серебряную медаль, а американка Алисия Монтано — бронзу.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации бегуньи Екатерины Гулиевой, сообщается на сайте организации.
На Олимпиаде в Лондоне спортсменка финишировала третьей. Серебряным призером она стала после дисквалификации изначально победившей россиянки Марии Савиновой. Победительницей забега стала Кастер Семеня из ЮАР. В марте 2024 года Гулиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), ее апелляция на это решение была отклонена в мае 2025 года.
Медали в финальном олимпийском забеге на 800 метров у женщин были перераспределены следующим образом: кенийка Памела Джелимо получит серебряную медаль, а американка Алисия Монтано - бронзу.
Гулиевой 35 лет. С 2021 года она представляет Турцию.
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