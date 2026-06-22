МОК отобрал медаль у бывшей россиянки на ОИ-2012 в забеге на 800 метров

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный совет МОК принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации бегуньи Екатерины Гулиевой.

Кенийка Памела Джелимо получит серебряную медаль, а американка Алисия Монтано — бронзу.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации бегуньи Екатерины Гулиевой, сообщается на сайте организации.

На Олимпиаде в Лондоне спортсменка финишировала третьей. Серебряным призером она стала после дисквалификации изначально победившей россиянки Марии Савиновой . Победительницей забега стала Кастер Семеня из ЮАР. В марте 2024 года Гулиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), ее апелляция на это решение была отклонена в мае 2025 года.

Медали в финальном олимпийском забеге на 800 метров у женщин были перераспределены следующим образом: кенийка Памела Джелимо получит серебряную медаль, а американка Алисия Монтано - бронзу.