МИД: Россия хочет, чтобы Армения определилась между ЕАЭС и ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее.
- Мария Захарова подчеркнула необходимость проведения в Армении соответствующего общенационального референдума в короткие сроки.
- Правительства России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подготовят совместный доклад с анализом ситуации к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия, как и другие три страны ЕАЭС – Белоруссия, Казахстан и Киргизия - хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что неслучайно в Совместном заявлении лидеров четырех стран Союза от 29 мая подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки соответствующего общенационального референдума, который является единственным предусмотренным армянской Конституцией механизмом принятия решений относительно членства этой страны в надгосударственных международных организациях.
Захарова добавила, что указанное заявление предполагает подготовку правительствами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии совместного доклада с анализом сложившейся ситуации к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года.
"И такая работа, безусловно, будет проведена", - заключила она.
Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев