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МИД: Россия хочет, чтобы Армения определилась между ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 22.06.2026
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15:04 22.06.2026
МИД: Россия хочет, чтобы Армения определилась между ЕАЭС и ЕС

МИД: РФ и ее партнеры в ЕАЭС хотят, чтобы Армения определилась между союзом и ЕС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее.
  • Мария Захарова подчеркнула необходимость проведения в Армении соответствующего общенационального референдума в короткие сроки.
  • Правительства России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подготовят совместный доклад с анализом ситуации к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия, как и другие три страны ЕАЭСБелоруссия, Казахстан и Киргизия - хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее", - сказала Захарова.
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Она подчеркнула, что неслучайно в Совместном заявлении лидеров четырех стран Союза от 29 мая подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки соответствующего общенационального референдума, который является единственным предусмотренным армянской Конституцией механизмом принятия решений относительно членства этой страны в надгосударственных международных организациях.
Захарова добавила, что указанное заявление предполагает подготовку правительствами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии совместного доклада с анализом сложившейся ситуации к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года.
"И такая работа, безусловно, будет проведена", - заключила она.
Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
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