МИД: Россия хочет, чтобы Армения определилась между ЕАЭС и ЕС

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И такая работа, безусловно, будет проведена", - заключила она.

При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев