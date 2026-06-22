В МГТУ открылся подготовительный факультет для ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ В МГТУ имени Баумана открылся подготовительный факультет для ветеранов спецоперации, желающих поступить в высшие учебные заведения.

В программу факультета входят углубленное изучение математики, физики и русского языка, инженерные мастер-классы и тренинги по развитию soft skills.

"Ростех" выступает финансовым партнером подготовительного факультета, гарантирует демобилизованным бойцам трудоустройство по окончании вуза и уже приняла на работу более 1,5 тысячи бойцов с 2022 года.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подготовительный факультет для ветеранов спецоперации, желающих поступить в высшие учебные заведения, открылся в МГТУ имени Баумана, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Проект реализуется на базе университета по инициативе госкорпорации и фонда "Защитники Отечества" при поддержке Минобрнауки России

"В рамках пилотного проекта на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана открыт подготовительный факультет для ветеранов СВО, желающих поступить в технические вузы страны. Фундаментальное образование в сочетании с боевым опытом позволит им стать востребованными специалистами в оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

В программу входит углубленное изучение математики, физики и русского языка для сдачи ЕГЭ, а также инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, мехатронике и тренинги по развитию стрессоустойчивости, коммуникаций и командной работы. По окончании подготовки ветераны СВО получают возможность поступить на целевое обучение в технические вузы.

Как уточнили в " Ростехе ", фонд отвечает за отбор участников, а обучение организует вуз. Обучение проходит в очном формате с использованием вебинаров и онлайн-курсов, причем индивидуальные образовательные траектории определяются по результатам входного тестирования.

"Первые 37 участников пилота уже завершили обучение — подготовка проходила с марта по июнь 2026 года. С сентября планируется новый поток – до 200 демобилизованных бойцов СВО. С учётом этого опыта проект в дальнейшем может быть масштабирован на другие технические вузы страны", - рассказали в пресс-службе.

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что получение высшего образования является важной частью адаптации и возвращения ветеранов СВО к мирной жизни. ОБразовательные возможности нового курса, по ее словам, помогут ветеранам раскрыть потенциал, получить востребованные знания и уверенно строить дальнейшую карьеру.

"Курсы при МГТУ им. Н. Э. Баумана стали серьезным вкладом в будущее участников программы. Они открывают им путь к профессиональному росту в сферах, от которых во многом зависят промышленное развитие, наука, высокие технологии и технологический суверенитет страны. Важно тиражировать такую практику и в других вузах", – приводит слова Цивилевой пресс-служба "Ростеха".

Финансовым партнером подготовительного факультета выступает центр компетенций "Ростеха" в области финансовых услуг компания "РТ-Финанс". При этом госкорпорация возьмет на себя оплату учебы ветеранов после зачисления в вуз, выплату корпоративных стипендий, а также гарантируют демобилизованным бойцам трудоустройство по окончании вуза.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что с 2022 года госкорпорация уже приняла на работу более 1,5 тысячи бойцов. Более 2,5 тысячи вакансий, по его словам, были переданы "Защитникам Отечества". При этом потребность в кадрах остается высокой, отметил глава госкорпорации.

"Мы обязаны помочь ребятам, которые возвращаются с фронта домой, найти себя и обрести профессию, востребованную в мирной жизни ... Опыт военнослужащих, прошедших СВО, для нас особенно ценен – он помогает улучшать нашу военную продукцию и создавать новые образцы. Рассчитываю, что реализация пилота на базе "Бауманки" и организация подобных подготовительных факультетов для поступления в инженерные вузы страны поможет в решении наших задач", — рассказал Чемезов.

Как отметил, в свою очередь, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, государство исходит из того, что каждый участник специальной военной операции должен находиться в центре особого внимания.

"В сфере высшего образования мы делаем все необходимое для того, чтобы этот принцип последовательно реализовывался, особенно в тот момент, когда наши герои принимают решение получить образование и строить свою профессиональную карьеру", — сказал Фальков.