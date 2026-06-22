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Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Теннис
 
08:35 22.06.2026 (обновлено: 09:26 22.06.2026)
Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

© Фото : Сайт WTAМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Сайт WTA
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA.
  • Людмила Самсонова потеряла пять позиций и опустилась на 42-е место в рейтинге.
  • Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская сохранили свои позиции в рейтинге.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе 19-летняя Андреева не принимала участия в турнирах под эгидой организации. Ее соотечественница Людмила Самсонова потеряла пять позиций и опустилась на 42-е место в рейтинге, на прошлой неделе она приняла участие в травяном турнире категории WTA 500 в Берлине, где вылетела в первом раунде, проиграв бельгийской теннисистке Элизе Мертенс. В прошлом году Самсонова дошла до полуфинала "пятисотника" в Берлине.
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Первой ракеткой мира по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
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