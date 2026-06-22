Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA.
- Людмила Самсонова потеряла пять позиций и опустилась на 42-е место в рейтинге.
- Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская сохранили свои позиции в рейтинге.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе 19-летняя Андреева не принимала участия в турнирах под эгидой организации. Ее соотечественница Людмила Самсонова потеряла пять позиций и опустилась на 42-е место в рейтинге, на прошлой неделе она приняла участие в травяном турнире категории WTA 500 в Берлине, где вылетела в первом раунде, проиграв бельгийской теннисистке Элизе Мертенс. В прошлом году Самсонова дошла до полуфинала "пятисотника" в Берлине.
Россиянки Диана Шнайдер (16), Екатерина Александрова (19) и Анна Калинская (20) сохранили свои позиции в рейтинге.
Первой ракеткой мира по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 22 июня:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9090 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
- 3 (3). Ига Швентек (Польша) - 6733;
- 4 (4). Джессика Пегула (США) - 6380;
- 5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5751;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5523;
- 7 (7). Кори Гауфф (США) - 4879;
- 8 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4423;
- 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3670;
- 10 (13). Линда Носкова (Чехия) - 3489...
- 16 (16). Диана Шнайдер (Россия) - 2458...
- 19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2411;
- 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 2212...
- 42 (37). Людмила Самсонова (Россия) - 1220...
- 91 (90). Анастасия Захарова (Россия) - 828...
- 94 (97). Алина Корнеева (Россия) - 806.