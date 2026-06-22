Месси признан лучшим игроком матча ЧМ между сборными Аргентины и Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии.

Месси забил 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя Мирослава Клозе и став лучшим бомбардиром в истории турнира.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы J прошла в понедельник в Далласе и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Месси стал автором дубля.

Благодаря дублю Месси забил свои 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Также Месси отличился в шестом матче мировых первенств подряд, повторив рекордные серии француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970).

Месси стал лучшим футболистом во второй игре подряд. Ранее капитан аргентинцев был признан лучшим игроком матча первого тура против сборной Алжира (3:0), в котором он оформил хет-трик.