Месси признан лучшим игроком матча ЧМ между сборными Аргентины и Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии.
- Месси забил 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя Мирослава Клозе и став лучшим бомбардиром в истории турнира.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
38’ • Лионель Месси
90’ • Лионель Месси
Благодаря дублю Месси забил свои 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира. Также Месси отличился в шестом матче мировых первенств подряд, повторив рекордные серии француза Жюста Фонтена (чемпионат мира 1958 года) и бразильца Жаирзиньо (1970).
Месси стал лучшим футболистом во второй игре подряд. Ранее капитан аргентинцев был признан лучшим игроком матча первого тура против сборной Алжира (3:0), в котором он оформил хет-трик.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.