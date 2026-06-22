Месси первым на нынешнем чемпионате мира не реализовал пенальти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси не реализовал пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Австрии.
- Он стал первым футболистом на текущем чемпионате мира, не сумевшим реализовать 11-метровый удар.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу против команды Австрии.
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
38’ • Лионель Месси
90’ • Лионель Месси
Месси стал первым футболистом на текущем чемпионате мира, не сумевшим реализовать 11-метровый удар. Аргентинец занимает первое место по количеству пробитых (7) и нереализованных пенальти (3) на чемпионатах мира.
В матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.