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Месси первым на нынешнем чемпионате мира не реализовал пенальти - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
20:41 22.06.2026
Месси первым на нынешнем чемпионате мира не реализовал пенальти

Месси первым на чемпионате мира 2026 года не реализовал пенальти

© AP Photo / Charlie RiedelЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси не реализовал пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Австрии.
  • Он стал первым футболистом на текущем чемпионате мира, не сумевшим реализовать 11-метровый удар.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу против команды Австрии.
Встреча группы J проходит в Далласе в понедельник, счет не открыт. На 9-й минуте аргентинцы получили право исполнить 11-метровый удар, но Месси пробил мимо ворот.
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Аргентина
2 : 0
Австрия
38‎’‎ • Лионель Месси
(Факундо Медина)
90‎’‎ • Лионель Месси
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Месси стал первым футболистом на текущем чемпионате мира, не сумевшим реализовать 11-метровый удар. Аргентинец занимает первое место по количеству пробитых (7) и нереализованных пенальти (3) на чемпионатах мира.
В матче первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, Месси оформил хет-трик и довел количество забитых мячей на мировых первенствах до 16, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.
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