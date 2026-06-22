Месси первым на нынешнем чемпионате мира не реализовал пенальти

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси не реализовал пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Австрии.

Он стал первым футболистом на текущем чемпионате мира, не сумевшим реализовать 11-метровый удар.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу против команды Австрии.

Встреча группы J проходит в Далласе в понедельник, счет не открыт. На 9-й минуте аргентинцы получили право исполнить 11-метровый удар, но Месси пробил мимо ворот.

Месси стал первым футболистом на текущем чемпионате мира, не сумевшим реализовать 11-метровый удар. Аргентинец занимает первое место по количеству пробитых (7) и нереализованных пенальти (3) на чемпионатах мира.