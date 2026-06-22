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Месси попал в стартовый состав Аргентины на матч с Австрией на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
18:45 22.06.2026 (обновлено: 18:48 22.06.2026)
Месси попал в стартовый состав Аргентины на матч с Австрией на ЧМ-2026

Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч ЧМ-2026 с австрийцами

© REUTERS / Claudia GrecoЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси выйдет с первых минут на поле в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Австрии.
  • Встреча группы J пройдет в Далласе в понедельник и начнется в 20:00 по московскому времени.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет с первых минут на поле в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Австрии.
Встреча группы J пройдет в Далласе в понедельник и начнется в 20:00 по московскому времени.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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Полностью стартовый состав действующих чемпионов мира выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес (вратарь), Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Факундо Медина, Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси (капитан), Тьяго Альмада, Лаутаро Мартинес.
За сборную Австрии с первых минут сыграют Александер Шлагер (вратарь), Кевин Дансо, Штефан Пош, Давид Алаба (капитан), Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Романо Шмид, Конрад Лаймер, Пауль Ваннер и Михаэль Грегорич.
В первом туре аргентинцы со счетом 3:0 разгромили команду Алжира, Месси оформил хет-трик. Сборная Австрии со счетом 3:1 выиграла у команды Иордании.
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