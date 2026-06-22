Месси попал в стартовый состав Аргентины на матч с Австрией на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси выйдет с первых минут на поле в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Австрии.
- Встреча группы J пройдет в Далласе в понедельник и начнется в 20:00 по московскому времени.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет с первых минут на поле в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Австрии.
Встреча группы J пройдет в Далласе в понедельник и начнется в 20:00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав действующих чемпионов мира выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес (вратарь), Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Факундо Медина, Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси (капитан), Тьяго Альмада, Лаутаро Мартинес.
За сборную Австрии с первых минут сыграют Александер Шлагер (вратарь), Кевин Дансо, Штефан Пош, Давид Алаба (капитан), Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Романо Шмид, Конрад Лаймер, Пауль Ваннер и Михаэль Грегорич.
В первом туре аргентинцы со счетом 3:0 разгромили команду Алжира, Месси оформил хет-трик. Сборная Австрии со счетом 3:1 выиграла у команды Иордании.