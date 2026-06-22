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СМИ: тренер студенческой команды "Мичигана" возглавит "Даллас Маверикс" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Баскетбол
 
17:59 22.06.2026 (обновлено: 18:48 22.06.2026)
СМИ: тренер студенческой команды "Мичигана" возглавит "Даллас Маверикс"

ESPN: тренер "Мичиган Вулверинс" Дасти Мэй станет главным тренером "Далласа"

© Соцсети "Даллас Маверикс"Игрок "Даллас Маверикс"
Игрок Даллас Маверикс - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Соцсети "Даллас Маверикс"
Игрок "Даллас Маверикс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дасти Мэй, тренер студенческой команды Мичиганского университета "Мичиган Вулверинс", согласился возглавить клуб НБА "Даллас Маверикс".
  • Под руководством Мэя команда "Мичиган" одержала 124 победы при 26 поражениях и в сезоне 2025/26 получила чемпионский титул NCAA.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Тренер студенческой команды Мичиганского университета "Мичиган Вулверинс" Дасти Мэй согласился возглавить клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", сообщает ESPN.
По данным источника, стороны завершают сделку. 49-летний специалист сменит Джейсона Кидда, сотрудничество с которым в мае было завершено по взаимному согласию сторон после пяти лет работы в команде.
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Мэй возглавил "Мичиган" в 2024 году. Под его руководством команда одержала 124 победы при 26 поражениях, а в сезоне-2025/26 привел "Вулверинс" к чемпионскому титулу Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Мэй станет первым главным тренером университетской команды, перешедшим в НБА, после того как бывший тренер "Мичигана" Джон Билайн возглавил в 2019 году "Кливленд Кавальерс".
По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Даллас" занял 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф НБА.
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