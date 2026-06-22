Мбаппе выйдет в старте на матч ЧМ с иракцами

Краткий пересказ от РИА ИИ Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч группового этапа чемпионата мира против команды Ирака.

Встреча пройдет в Филадельфии, и этот матч станет для Мбаппе сотым в футболке сборной Франции.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч группового этапа чемпионата мира против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча второго тура группы I пройдет в Филадельфии , начало - 00:00 мск. Этот матч станет для Мбаппе 100-м в футболке сборной Франции. В первом матче группы I против сборной Сенегала (3:1) он оформил дубль и с 58 голами стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Главный тренер французов Дидье Дешам по сравнению с первой встречей внес три изменения в стартовый состав, заменив Тео Эрнандеса на Люку Диня, Орельена Чуамени - на Ману Коне, Дезире Дуэ - на Брадли Барколя. Полностью состав выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь), Люка Динь, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Ману Коне, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе, Брадли Барколя.

Сборная Ирака начнет встречу следующим составом: Ахмед Басиль (вратарь), Хуссейн Али, Заид Тахсин, Акам Хашим, Мерхас Доски, Ибрахим Байеш, Зидан Икбал, Амир Аль-Аммари, Заид Исмаил, Ахмед Касем, Аймен Хуссейн.