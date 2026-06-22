Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе выйдет в старте на матч ЧМ с иракцами - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:59 22.06.2026
Мбаппе выйдет в старте на матч ЧМ с иракцами

Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ против команды Ирака

© Соцсети ФИФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Соцсети ФИФА
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч группового этапа чемпионата мира против команды Ирака.
  • Встреча пройдет в Филадельфии, и этот матч станет для Мбаппе сотым в футболке сборной Франции.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч группового этапа чемпионата мира против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча второго тура группы I пройдет в Филадельфии, начало - 00:00 мск. Этот матч станет для Мбаппе 100-м в футболке сборной Франции. В первом матче группы I против сборной Сенегала (3:1) он оформил дубль и с 58 голами стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 00:00
Прерван
Франция
1 : 0
Ирак
14‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Главный тренер французов Дидье Дешам по сравнению с первой встречей внес три изменения в стартовый состав, заменив Тео Эрнандеса на Люку Диня, Орельена Чуамени - на Ману Коне, Дезире Дуэ - на Брадли Барколя. Полностью состав выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь), Люка Динь, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Ману Коне, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе, Брадли Барколя.
Сборная Ирака начнет встречу следующим составом: Ахмед Басиль (вратарь), Хуссейн Али, Заид Тахсин, Акам Хашим, Мерхас Доски, Ибрахим Байеш, Зидан Икбал, Амир Аль-Аммари, Заид Исмаил, Ахмед Касем, Аймен Хуссейн.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Столетняя болельщица отметила рекордный мяч Месси на ЧМ
Вчера, 22:46
 
ФутболСпортКилиан МбаппеЧМ по футболу 2026ФранцияИрак
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Прерван
    Франция
    Ирак
    1
    0
  • Футбол
    23.06 03:00
    Норвегия
    Сенегал
  • Футбол
    23.06 06:00
    Иордания
    Алжир
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала