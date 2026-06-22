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Матвиенко: с поддержкой Запада киевский режим перерождается в фашизм - РИА Новости, 22.06.2026
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08:51 22.06.2026
Матвиенко: с поддержкой Запада киевский режим перерождается в фашизм

Матвиенко: из-за Запада киевский режим перерождается в "обыкновенный фашизм"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что киевский режим перерождается в тотальный и всеобъемлющий «обыкновенный фашизм» при поддержке стран Запада.
  • Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби, связанный с началом Великой Отечественной войны и памятью о миллионах погибших.
  • Матвиенко подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы тень нацизма накрыла мир вновь, так как расизм в форме русофобии на Украине насаждается агрессивно и открыто под покровительством Европы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. С поддержкой стран Запада киевский режим перерождается в тотальный и всеобъемлющий "обыкновенный фашизм", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби — дата, связанная с началом Великой Отечественной войны и памятью о миллионах погибших.
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"Поддержка неонацистского режима Киева странами Запада имеет не только политическую, но и идеологическую подоплеку. Постепенно он перерождается в тотальный и всеобъемлющий "обыкновенный фашизм". И это уже само по себе чудовищно и преступно", - написала политик в своем блоге на сайте Совфеда.
Она отметила, что, одержав победу над нацизмом, советский народ спас не только себя, но и весь мир от самого большого зла, с которым когда‑либо сталкивалось человечество. Это – великий подвиг, равного которому история не знает.
"Священный долг перед защитниками Родины и верность исторической правде обязывают нас хранить память о тех, кто мужественно принял на себя первый удар захватчиков, кто доблестно сражался в Брестской крепости, под Ельней, Смоленском, Тулой и Ржевом, кто оборонял Одессу и Севастополь, сберег для потомков Ленинград и насмерть встал на защите Москвы", - написала законодатель.
По ее словам, нельзя допустить, чтобы тень нацизма накрыла мир вновь.
"А такая угроза реально возникла после государственного переворота на Украине и взятого ею антироссийского курса. В последние годы расизм в форме русофобии там насаждается агрессивно и открыто под покровительством Европы", - подчеркнула законодатель.
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