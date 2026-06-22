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Матвиенко заявила, что героизация Киевом преступников заслуживает трибунала - РИА Новости, 22.06.2026
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04:06 22.06.2026 (обновлено: 04:11 22.06.2026)
Матвиенко заявила, что героизация Киевом преступников заслуживает трибунала

Матвиенко: героизация Киевом преступников заслуживает трибунала

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что публичная героизация Киевом фигур, причастных к преступлениям против человечности, требует осуждения международными организациями и заслуживает отдельного трибунала.
  • Матвиенко подчеркнула, что политика Киева подрывает гуманистические основы развития цивилизации и формирует очаги ненависти.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Публичная героизация Киевом фигур, причастных к преступлениям против человечности, почитание признанных палачей требует осуждения международными организациями и заслуживает отдельного трибунала, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенная в России экстремистская организация) Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что помимо Мельника местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
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"Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение и демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День памяти и скорби.
Она подчеркнула, что такая политика Киева подрывает гуманистические основы развития цивилизации, ставит под угрозу мир на планете, формирует очаги ненависти, создает условия для новой фашистской агрессии.
"Считаю, что все здоровое мировое сообщество сегодня обязано проявить зрелость, волю, ясно осознать опасность и остановить разрастающийся киевский и европейский фашизм", - отметила спикер Совфеда.
По ее словам, начать нужно с бережного сохранения памяти о страшной войне и Великой Победе, с неприкосновенности исторической правды, с утверждения незыблемости морально-нравственной ценности итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
"Я призываю всех бережно хранить и передавать память о подлинных событиях и героях. Критически мыслить, не принимая на веру западные нарративы в красивой обертке, отличать правду от пропаганды. Только так мы сможем защитить историческую память и не позволить манипулировать своим прошлым и настоящим", - написала законодатель.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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