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Мать вратаря сборной Кабо-Верде посетила свой первый матч на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
01:45 22.06.2026
Мать вратаря сборной Кабо-Верде посетила свой первый матч на ЧМ-2026

Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи посетила свой первый матч на ЧМ-2026

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи посетила матч сборной Кабо-Верде против Уругвая в Майами, после того как правительство США в ускоренном порядке выдало ей визу.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи посетила свой первый матч на чемпионате мира после того, как правительство США в ускоренном порядке выдало ей визу, обратило внимание РИА Новости.
Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил в соцсети X, что поможет матери Возиньи успеть на чемпионат мира после того, как ее сын успешно сыграл в матче против Испании.
Матч между Кабо-Верде и Уругваем проходит в Майами. В первые минуты трансляции, еще до выхода футболистов на стадион, крупным планом показали мать Возиньи – она сидела на закрытых трибунах в компании двух других женщин. Второй раз она появилась на экране во время исполнения гимна своей страны.
Дебют сборной Кабо-Верде на чемпионате мира состоялся в понедельник, их соперником стали действующие чемпионы Европы – испанцы. Матч первого тура группы H в Атланте (США) завершился со счетом 0:0.
Сорокалетний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком. После матча вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал СМИ, что его маму не пустили в США из-за проблем с визой.
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ФутболКабо-ВердеСШАИспанияВозиньяЧМ по футболу 2026
 
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