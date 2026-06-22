Мать вратаря сборной Кабо-Верде посетила свой первый матч на ЧМ-2026

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи посетила свой первый матч на чемпионате мира после того, как правительство США в ускоренном порядке выдало ей визу, обратило внимание РИА Новости.

Сорокалетний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком. После матча вратарь не смог сдержать слез и позднее рассказал СМИ, что его маму не пустили в США из-за проблем с визой.