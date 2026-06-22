В Москве стартовал марафон в рамках проекта "Города-герои — города-Героев"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Марафон "Дорогами народных ополченцев" в рамках ежегодного патриотического проекта "Города-герои - города-Героев" стартовал в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

По ее словам, в ходе марафона участников ожидают встречи с волонтерами, мастер-классы и кинопросмотры.