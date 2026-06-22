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В Москве стартовал марафон в рамках проекта "Города-герои — города-Героев" - РИА Новости, 22.06.2026
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14:45 22.06.2026
В Москве стартовал марафон в рамках проекта "Города-герои — города-Героев"

В Москве стартовал марафон в рамках проекта "Города-герои - города-Героев"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марафон «Дорогами народных ополченцев» стартовал в Москве в рамках патриотического проекта «Города-герои — города-Героев».
  • Марафон охватывает 20 регионов России и все регионы Белоруссии, колонна автомобилей проедет по городам-героям и местам подвигов добровольцев Великой Отечественной войны.
  • В марафоне впервые принимает участие женское движение «Единой России», участников ожидают встречи с волонтерами, мастер-классы и кинопросмотры.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Марафон "Дорогами народных ополченцев" в рамках ежегодного патриотического проекта "Города-герои - города-Героев" стартовал в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие мероприятия состоялось в сквере возле памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района. Участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику, затем колонна из 15 автомобилей "Москвич" выехала на Кутузовский проспект.
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"Сегодня мы открываем новую страницу в нашем проекте "Города-герои, города - Героев". Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина наш проект стал ежегодным, не случайно, именно сегодня мы стартуем отсюда, от памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения, она вошла в летопись Великой Отечественной войны тем, что у них была рота героев", - сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в ходе мероприятия.
Шапошников отметил, что марафон охватывает 20 регионов России, а также все регионы Белоруссии. Колонна автомобилей проедет по городам‑героям и местам подвигов добровольцев Великой Отечественной войны.
"Сегодня к нашему автопробегу впервые присоединяется женское движение "Единой России", - отметила сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" Дарья Лантратова.
По ее словам, в ходе марафона участников ожидают встречи с волонтерами, мастер-классы и кинопросмотры.
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