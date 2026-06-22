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Отставка Стармера не скажется на политике Британии, заявил Косачев - РИА Новости, 22.06.2026
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14:42 22.06.2026
Отставка Стармера не скажется на политике Британии, заявил Косачев

Косачев: отставка Стармера не скажется на политике Британии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер объявил об отставке.
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что отставка Кира Стармера не повлияет на политику Великобритании в отношении России.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Отставка британского премьера Кира Стармера не скажется на политике Великобритании на российском направлении, кто бы ни занял его место, Лондон не откажется от многовековой традиции русофобии, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Стармер в понедельник объявил об отставке.
"Его (Стармера – ред.) отставка никак не скажется на политике Великобритании на российском направлении. Кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, прерывавшейся лишь единожды - в годы Второй мировой войны", - отметил Косачев.
Он также добавил, что Стармер был откровенно слабым премьером, и в этом смысле "лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения "качества" европейских лидеров в последние годы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
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В миреВеликобританияЛондонКир СтармерКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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