Отставка Стармера не скажется на политике Британии, заявил Косачев

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Отставка британского премьера Кира Стармера не скажется на политике Великобритании на российском направлении, кто бы ни занял его место, Лондон не откажется от многовековой традиции русофобии, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.