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Конькобежный спорт на Олимпиаде-2030 пройдет в Нидерландах - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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20:20 22.06.2026 (обновлено: 20:21 22.06.2026)
Конькобежный спорт на Олимпиаде-2030 пройдет в Нидерландах

Конькобежный спорт на Олимпиаде во Французских Альпах пройдет в Нидерландах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах пройдут на ледовой арене «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).
  • Остальные ледовые виды спорта, включая хоккей, фигурное катание, керлинг и шорт-трек, будут перенесены в Лион.
  • Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Куршевеле и Валь-д'Изере, как и было запланировано.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах состоятся за пределами Франции, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Данное решение было одобрено в понедельник исполкомом оргкомитета Игр. Отмечается, что в связи с отсутствием во Франции объекта высокого качества, необходимого для соревнований, было принято решение о проведении конькобежного спорта на ледовой арене "Тиалф" в Херенвене (Нидерланды).
Оставшиеся ледовые виды спорта, в числе которых хоккей, фигурное катание, керлинг и шорт-трек, будут перенесены в Лион, что сократит расходы оргкомитета и сделает общую территорию проведения соревнований компактнее. Арены для проведения соревнований по этим видам станут известны позднее. Соревнования по горнолыжному спорту, как и было запланировано, пройдут в Куршевеле и Валь-д'Изере.
Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года.
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