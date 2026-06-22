Конькобежный спорт на Олимпиаде-2030 пройдет в Нидерландах

Краткий пересказ от РИА ИИ Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах пройдут на ледовой арене «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Остальные ледовые виды спорта, включая хоккей, фигурное катание, керлинг и шорт-трек, будут перенесены в Лион.

Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Куршевеле и Валь-д'Изере, как и было запланировано.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах состоятся за пределами Франции, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Данное решение было одобрено в понедельник исполкомом оргкомитета Игр. Отмечается, что в связи с отсутствием во Франции объекта высокого качества, необходимого для соревнований, было принято решение о проведении конькобежного спорта на ледовой арене "Тиалф" в Херенвене (Нидерланды).

Оставшиеся ледовые виды спорта, в числе которых хоккей, фигурное катание, керлинг и шорт-трек, будут перенесены в Лион, что сократит расходы оргкомитета и сделает общую территорию проведения соревнований компактнее. Арены для проведения соревнований по этим видам станут известны позднее. Соревнования по горнолыжному спорту, как и было запланировано, пройдут в Куршевеле и Валь-д'Изере.