Семин назвал команды-открытия чемпионата мира 2026 года

"Интересный чемпионат. Многие команды преподносят сюрпризы. Приятно удивила сборная Марокко - очень мощно проводит чемпионат, Кот-д'Ивуар показывает очень сильный и интересный футбол. Сейчас команды, которые изначально были аутсайдерами, закончат выступление, и будет еще интереснее. Огромные стадионы, заполненные трибуны все время - очень здорово! Наверное, есть лишние игры, где команды не уровня чемпионата мира, но с каждым днем уровень будет выше. Чемпионат идет по нарастающей. Особенно это касается команд-лидеров. Жду мощного полуфинала и финала", - сказал Семин.