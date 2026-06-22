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Семин назвал команды-открытия чемпионата мира 2026 года - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
16:52 22.06.2026 (обновлено: 17:17 22.06.2026)
Семин назвал команды-открытия чемпионата мира 2026 года

Семин назвал чемпионат мира по футболу интересным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Юрий Семин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что ему нравится чемпионат мира, потому что многие команды преподносят сюрпризы.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборная Марокко в первом матче группового этапа сыграла вничью с бразильцами – 1:1. Команда Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира нулевой ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Сборная Кот-д'Ивуара с минимальной разницей проиграла команде Германии (1:2).
"Интересный чемпионат. Многие команды преподносят сюрпризы. Приятно удивила сборная Марокко - очень мощно проводит чемпионат, Кот-д'Ивуар показывает очень сильный и интересный футбол. Сейчас команды, которые изначально были аутсайдерами, закончат выступление, и будет еще интереснее. Огромные стадионы, заполненные трибуны все время - очень здорово! Наверное, есть лишние игры, где команды не уровня чемпионата мира, но с каждым днем уровень будет выше. Чемпионат идет по нарастающей. Особенно это касается команд-лидеров. Жду мощного полуфинала и финала", - сказал Семин.
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ФутболСпортМароккоКот-д'ИвуарРоссияЮрий СеминЧМ по футболу 2026
 
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