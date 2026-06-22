Лучший вратарь чемпионата мира норвежец Хенрик Хаукеланн не будет вызываться в сборную из-за связей с Россией, потому что хоккеист мечтает играть в КХЛ и уже близок к соглашению с челябинским “Трактором”. Однако “демократический Запад” в очередной раз показал свое истинное лицо, устроив дешевую провокацию на ровном месте.

Норвежское чудо без России

Мировые первенства без участия сборной России давно утратили интерес, который присутствовал на соревнованиях до 2022 года. Теперь многие сборные относятся к турниру не слишком серьезно, в результате чего происходят различные сенсации. Одной из них стало выступление сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года, где команда из северной Европы умудрилась дойти до полуфинала.

Норвежские хоккеисты стали вторыми в группе, уступив лишь сборной Канады, что уже было грандиозным успехом. Что говорить, если норвежцы определи на этой стадии сильные команды Чехии и Швеции, что в обычной жизни считалось бы чем-то нереальным. Благодаря высокой позиции в группе Норвегия получила в соперники Латвию и уверенно обыграла прибалтийцев со счетом 2:0 в четвертьфинале.

В полуфинале правда норвежцы были разгромлены Швейцарией и отправились сражаться за бронзовые медали чемпионата мира. Казалось бы, против Канады у европейцев не было ни единого шанса, однако Норвегия показала отличную игру и взяла заветную награду мирового первенства, став главной сенсацией турнира.

А одной из главных звезд ЧМ-2026 стал вратарь норвежцев Хенрик Хаукеланн, которого признали лучшие голкипером турнира. Вообще же сезон 2024/25 он провел в немецком "Штраубинг Тайгерс", где в 39 играх одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.

Игра в России - приговор?

На этом фоне норвежец заинтересовал ряд клубов КХЛ. По данным “Чемпионата”, “Трактор” из Челябинска оказался наиболее настойчивым и предложил Хенрику двухлетний контракт. Судя по всему, информация оказалась близкой к правде, потому что пришлось реагировать генеральному менеджеру сборной Норвегии Патрику Торесену, который, к слову, сам блестяще играл в КХЛ и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе “Салавата Юлаева” и СКА.

Однако Патрик, судя по всему, напрочь забыл о шикарных годах, проведенных в России. Теперь он занял откровенно антироссийскую позицию и не собирался с нее сходить.

- Совет директоров давно решил, что игроки, которые имеют связь с российским хоккеем, не будут вызываться в национальную сборную. Если Хенрик будет играть в КХЛ, у нас не будет возможности его вызывать в команду, – цитирует Торесена TV2.

Норвежец в сумме около 10 лет провел в России и, судя по его собственным словам, был счастлив и получал удовольствие от жизни и спорта в стране. Но по какой-то неведомой причине Патрик забыл про весь позитив и настроил русофобскую позицию по отношению к нашей стране. Иначе не объяснить запрет на игру Хаукеланна за сборную Норвегии из-за его потенциального выступления в КХЛ.