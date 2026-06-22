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Пользователи соцсети X по всему миру сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 22.06.2026
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17:30 22.06.2026
Пользователи соцсети X по всему миру сообщили о масштабных сбоях

Downdetector: пользователи соцсети X по всему миру сообщили о масштабных сбоях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В работе соцсети X произошли масштабные сбои, начавшиеся после 16:33 мск.
  • Проблемы наблюдаются также в работе Canva, Microsoft Teams, Discord, Amazon Web Services и Cloudflare.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пользователи соцсети X по всему миру сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался после 16.33 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - уже более 32 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Бразилии, Мексики, Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Японии, Малайзии и ряда других стран.
Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе приложения и веб-сайта, а также о проблемах отображения ленты.
Согласно данным Downdetector, сбои также наблюдаются в работе таких сервисов как Canva, Microsoft Teams, Discord, Amazon Web Services, а также Cloudflare.
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