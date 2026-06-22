Пользователи соцсети X по всему миру сообщили о масштабных сбоях

Краткий пересказ от РИА ИИ В работе соцсети X произошли масштабные сбои, начавшиеся после 16:33 мск.

Проблемы наблюдаются также в работе Canva, Microsoft Teams, Discord, Amazon Web Services и Cloudflare.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пользователи соцсети X по всему миру сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Пользователи соцсети X по всему миру сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой начался после 16.33 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - уже более 32 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады , Бразилии, Мексики, Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Японии, Малайзии и ряда других стран.

Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе приложения и веб-сайта, а также о проблемах отображения ленты.

Согласно данным Downdetector, сбои также наблюдаются в работе таких сервисов как Canva, Microsoft Teams, Discord, Amazon Web Services, а также Cloudflare.