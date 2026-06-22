Пользователи соцсети X по всему миру сообщили о масштабных сбоях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В работе соцсети X произошли масштабные сбои, начавшиеся после 16:33 мск.
- Проблемы наблюдаются также в работе Canva, Microsoft Teams, Discord, Amazon Web Services и Cloudflare.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пользователи соцсети X по всему миру сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Большинство пользователей сообщают о неполадках в работе приложения и веб-сайта, а также о проблемах отображения ленты.
Согласно данным Downdetector, сбои также наблюдаются в работе таких сервисов как Canva, Microsoft Teams, Discord, Amazon Web Services, а также Cloudflare.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, что и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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