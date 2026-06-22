Ирану дали несколько часов для отъезда из США после матча, заявил тренер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что команде дали считанные часы, чтобы покинуть Лос-Анджелес после ничьей с Бельгией.
- У сборной Ирана было только 16 часов на подготовку к матчу из-за наложенных визовых ограничений.
- Федерация футбола Ирана планировала пожаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что команде дали считанные часы, чтобы покинуть Лос-Анджелес после ничьей с Бельгией: такой уровень игры в созданных условиях не показал бы никто.
Он подчеркнул, что из-за подобных условий команда находится в своем худшем состоянии, не имея возможности полноценно отдыхать и готовиться.
"Нашим игрокам нужно время на восстановление", - сказал Галенои.
Он подчеркнул, что у сборной до матча было только 16 часов на подготовку из-за наложенных визовых ограничений, команде предстоит очередной перелет в такой короткий отрезок. "Не думаю, что кто-либо смог выдержать и так сыграть", - подчеркнул тренер.
Галенои заявил, что иранская сборная вкладывает в игру сердце, хотя и сталкивается с очень сложными условиями.
Около 16.30 местного времени (около 2.30 мск), как передает корреспондент РИА Новости, автобус с иранской сборной покинул стадион. Как сообщил агентству один из сопровождающих команду правоохранителей, футболисты с полицейским эскортом отправятся сразу в аэропорт.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.
Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.
Команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией. Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.