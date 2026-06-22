Ирану дали несколько часов для отъезда из США после матча, заявил тренер

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что команде дали считанные часы, чтобы покинуть Лос-Анджелес после ничьей с Бельгией.

У сборной Ирана было только 16 часов на подготовку к матчу из-за наложенных визовых ограничений.

Федерация футбола Ирана планировала пожаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что команде дали считанные часы, чтобы покинуть Лос-Анджелес после ничьей с Бельгией: такой уровень игры в созданных условиях не показал бы никто.

"Мы должны улететь", - сказал Галенои на пресс-конференции. Матч против Бельгии завершился ничьей около 14.00 по времени Западного побережья США (около 0.00 мск).

Он подчеркнул, что из-за подобных условий команда находится в своем худшем состоянии, не имея возможности полноценно отдыхать и готовиться.

"Нашим игрокам нужно время на восстановление", - сказал Галенои.

Он подчеркнул, что у сборной до матча было только 16 часов на подготовку из-за наложенных визовых ограничений, команде предстоит очередной перелет в такой короткий отрезок. "Не думаю, что кто-либо смог выдержать и так сыграть", - подчеркнул тренер.

Галенои заявил, что иранская сборная вкладывает в игру сердце, хотя и сталкивается с очень сложными условиями.

Около 16.30 местного времени (около 2.30 мск), как передает корреспондент РИА Новости, автобус с иранской сборной покинул стадион. Как сообщил агентству один из сопровождающих команду правоохранителей, футболисты с полицейским эскортом отправятся сразу в аэропорт.

Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.

Команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией. Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.