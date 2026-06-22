Тренер Ирана высказался о матче против Бельгии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что при иных условиях пребывания в США результат матча с Бельгией мог бы быть другим.

Сборная Ирана сыграла с Бельгией вничью со счетом 0:0.

Федерация футбола Ирана планировала пожаловаться в ФИФА из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что при ином обращении с командой в США результат матча с Бельгией был бы другим.

Иран сыграл против Бельгии 0:0. Сборной Ирана также предстоит сыграть в группе G с командой Египта 26 июня в Сиэтле

"Была бы большая разница", - сказал Галенои на пресс-конференции после матча на вопрос о том, могла бы сборная показать лучший результат, если бы не условия пребывания в США

По его словам, из-за решения американских властей по визам команда не могла полноценно тренироваться и готовиться.

"У нас нет контроля над условиями. Конечно, это влияет. Нынешние условия повлияли", - заявил тренер.

Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата.

Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.

По данным иранских СМИ, команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией.

Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.