Салах стал лучшим игроком матча Египта и Новой Зеландии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Новой Зеландии.
- Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии со счетом 3:1 и с 4 очками является лидером группы G.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Футболист сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на понедельник футболисты сборной Египта обыграли команду Новой Зеландии со счетом 3:1. Салах отметился забитым мячом.
22 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
15’ • Финн Серман
(Тим Пэйн)
58’ • Мостафа Зико
67’ • Мохамед Салах
82’ • Трезеге