Рейтинг@Mail.ru
Салах стал лучшим игроком матча Египта и Новой Зеландии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:45 22.06.2026 (обновлено: 08:01 22.06.2026)
Салах стал лучшим игроком матча Египта и Новой Зеландии на ЧМ

Салаха признали лучшим игроком матча чемпионата мира против новозеландцев

© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Новой Зеландии.
  • Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии со счетом 3:1 и с 4 очками является лидером группы G.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Футболист сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Новой Зеландии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на понедельник футболисты сборной Египта обыграли команду Новой Зеландии со счетом 3:1. Салах отметился забитым мячом.
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Новая Зеландия
1 : 3
Египет
15‎’‎ • Финн Серман
(Тим Пэйн)
58‎’‎ • Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
67‎’‎ • Мохамед Салах
(Мостафа Зико)
82‎’‎ • Трезеге
(Мохамед Салах)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По итогам двух туров сборная Египта с 4 очками является лидером группы G. Далее идут команды Ирана (2), Бельгии (2) и Новой Зеландии (1). В третьем матче группового этапа команда Египта 26 июня встретится с иранцами, а сборная Новой Зеландии в этот же день сыграет против бельгийцев.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Полузащитник Кевин Ленини. - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Ленини признали лучшим игроком матча Кабо-Верде и Уругвая на ЧМ
Вчера, 07:22
 
ФутболСпортЕгипетНовая ЗеландияИранМохамед СалахМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Прерван
    Франция
    Ирак
    1
    0
  • Футбол
    23.06 03:00
    Норвегия
    Сенегал
  • Футбол
    23.06 06:00
    Иордания
    Алжир
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала