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Назван лучший игрок матча Ирана и Бельгии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
00:20 22.06.2026
Назван лучший игрок матча Ирана и Бельгии на ЧМ

Вратарь сборной Ирана Бейранванд признан лучшим игроком матча ЧМ с бельгийцами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии.
  • Матч завершился со счетом 0:0, Бейранванд отразил семь ударов в створ ворот.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы G прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счетом 0:0. Бейранванд отразил семь ударов в створ ворот.
Бейранванду 33 года, он представляет иранский "Трактор". Он провел 88-й матч за сборную Ирана, эта встреча стала для него 45-й без пропущенных мячей.
В заключительном, третьем туре иранцы 26 июня сыграют с Сиэтле с командой Египта. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортИранБельгияЛос-АнджелесАлиреза БейранвандМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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