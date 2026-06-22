Назван лучший игрок матча Ирана и Бельгии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии.
- Матч завершился со счетом 0:0, Бейранванд отразил семь ударов в створ ворот.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы G прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счетом 0:0. Бейранванд отразил семь ударов в створ ворот.
Бейранванду 33 года, он представляет иранский "Трактор". Он провел 88-й матч за сборную Ирана, эта встреча стала для него 45-й без пропущенных мячей.