Пожар на воронежском предприятии, возникший из-за атаки ВСУ, потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронеже потушен пожар на предприятии, возникший в результате ракетной атаки ВСУ.
- Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, работы по разбору завалов продолжаются.
ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Пожар на предприятии в Воронеже, возникший в результате ракетной атаки ВСУ, потушен, идут работы по разбору завалов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большую часть из них отпустили домой.
"Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16.30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются", - написал Гусев в "Максе".