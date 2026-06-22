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Пожар на воронежском предприятии, возникший из-за атаки ВСУ, потушили - РИА Новости, 22.06.2026
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19:34 22.06.2026 (обновлено: 20:21 22.06.2026)
Пожар на воронежском предприятии, возникший из-за атаки ВСУ, потушили

Гусев: пожар на воронежском предприятии, возникший из-за атаки ВСУ, потушили

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Тушение пожара . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронеже потушен пожар на предприятии, возникший в результате ракетной атаки ВСУ.
  • Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, работы по разбору завалов продолжаются.
ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Пожар на предприятии в Воронеже, возникший в результате ракетной атаки ВСУ, потушен, идут работы по разбору завалов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большую часть из них отпустили домой.
"Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16.30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются", - написал Гусев в "Максе".
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