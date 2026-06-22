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Гол футболиста "Краснодара" помог Кабо-Верде сыграть вничью с Уругваем - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
07:19 22.06.2026 (обновлено: 07:24 22.06.2026)
Гол футболиста "Краснодара" помог Кабо-Верде сыграть вничью с Уругваем

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с уругвайцами в матче второго тура на ЧМ

© Фото : Соцсети ФИФАПолузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини
Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кабо-Верде сыграла вничью 2:2 с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Голы за Кабо-Верде забили футболист "Краснодара" Кевин Ленини и Элиу Варела, а у Уругвая отличились Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио.
  • Вратари обеих команд — Возинья (Кабо-Верде) и Фернандо Муслера (Уругвай) — впервые в истории чемпионатов мира были старше 40 лет.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы H прошла в Майами (США) и завершилась со счетом 2:2. У дебютанта мирового первенства команды Кабо-Верде голами отметились полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини (21-я минута) и Элиу Варела (61). В составе двукратных чемпионов мира уругвайцев отличились Максимилиано Араухо (44) и Агустин Каноббио (45+6).
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Уругвай
2 : 2
Кабо-Верде
44‎’‎ • Максимилиано Араухо
45‎’‎ • Агустин Каноббио
(Максимилиано Араухо)
21‎’‎ • Кевин Ленини
61‎’‎ • Элиу Варела
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вышедший в стартовом составе Ленини забил дебютный мяч сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира и был заменен на 70-й минуте. Его партнер по национальной команде нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол покинул поле на 58-й минуте.
Ворота команд защищали Возинья (Кабо-Верде) и Фернандо Муслера (Уругвай), впервые в истории чемпионатов мира обоим голкиперам было 40 и более лет. Также ни разу до этого команда-дебютант не забивала свой первый гол со штрафного удара.
В своем дебютном матче на турнире сборная Кабо-Верде сыграла вничью с действующими чемпионами Европы испанцами - 0:0. После двух матчей сборная Испании лидирует в таблице группы Н, набрав 4 очка. Следом идут команды Уругвая (2), Кабо-Верде (2) и Саудовской Аравии (1).
В следующем, заключительном туре сборная Кабо-Верде в Хьюстоне сыграет с командой Саудовской Аравии, сборная Уругвая встретится в Гвадалахаре с испанцами. Оба матча пройдут 26 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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