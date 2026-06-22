"Роналду должен стоять на коленях": мир коронует Месси в честь рекорда

Лионель Месси — официально лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу. Капитан сборной Аргентины отличился в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Австрии и забил свой 17-й мяч в карьере на мундиалях. Легендарный аргентинец превзошел достижение немца Мирослава Клозе 12-летней давности и к великому множеству самых разных рекордов переписал на свое имя и звание величайшего голеадора мировых первенств.

В концовке встречи с австрийцами Лео закрепил свой личный успех и, оформив дубль благодаря голу в компенсированное время, довел число мячей на мундиалях за карьеру до 18, а также принес Аргентине победу (2:0), которая гарантировала "альбиселесте" участие в плей-офф.

Голевая статистика по каждому из шести чемпионатов мира, участие в которых принял Месси, теперь выглядит следующим образом:

ЧМ-2006 в Германии — 1 гол в 3 матчах;

ЧМ-2010 в ЮАР — 0 голов в 5 матчах;

ЧМ-2014 в Бразилии — 4 гола в 7 матчах;

ЧМ-2018 в России — 1 гол в 4 матчах;

ЧМ-2022 в Катаре — 7 голов в 7 матчах;

ЧМ-2026 в Канаде, Мексике и США — 5 голов в 2 матчах.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Лионель Месси © REUTERS / Kai Pfaffenbach Лионель Месси

Достижение Месси, в очередной раз подчеркивающее его уникальность, произвело фурор на весь футбольный мир, который не поскупился на яркие реакции.

"Он покорил вечный рекорд! Невероятная левая нога и мечта всей нации, которая все еще жива. Какая огромная честь — делить с тобой эту жизнь, Лео! " — восхитились своим капитаном представители медиаслужбы сборной Аргентины.

" — восхитились своим капитаном представители медиаслужбы сборной Аргентины. " История пишется прямо сейчас! " — добавили в социальных сетях Международной федерации футбола (ФИФА), которые на своих официальных ресурсах также опубликовали три больших материала с рекордами Месси и его историческими достижениями в составе сборной Аргентины.

" — добавили в социальных сетях Международной федерации футбола (ФИФА), которые на своих официальных ресурсах также опубликовали три больших материала с рекордами Месси и его историческими достижениями в составе сборной Аргентины. "Коронуйте его! Лучший бомбардир всех времен!" — порадовались за звездного аргентинца в американской лиге MLS, в которой Месси зажигает в цветах "Интер Майами".

Сам Лео в привычном стиле выступил скромно и выделил важность именно победы своей команды, хотя и признался, что ему было важно забить после неудачного эпизода в начале матча:

« "Я наслаждаюсь этим моментом и смотрю, как далеко мы можем пройти командой по турниру. Возможно, забей я с пенальти, то не забил бы остальные голы. Честно говоря, я очень рад победе, особенно потому, что это такая важная победа, с трудом добытая и заслуженная. Она дает нам уверенность в том, что нас ждет впереди. Это чемпионат мира. Это был очень равный, очень напряженный матч, и мы рады, что набрали шесть очков и вышли из группы". Лионель Месси Капитан сборной Аргентины по футболу Капитан сборной Аргентины по футболу

В родной стране Лео, что естественно, особенно восхищены достижением 38-летнего нападающего. Все как один отмечают, что Месси исправился за свою же ошибку, допущенную в дебюте встречи, когда аргентинец не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

"Аргентина показала пример того, как правильно надо было оправиться от шока, когда Месси не реализовал пенальти. После этого эпизода прошло несколько напряженных минут, когда австрийцы получили столь важный импульс и здорово угрожали воротам "альбиселесте", пока не произошел эпизод, напоминающий лучшие моменты карьеры Месси. Передача от Факундо Медины нашла Лео, и тот открыл счет. Классический Месси. Великолепный Месси", — написали авторы портала Ole.

« "Они не могут в это поверить. Легенда пишет историю, а восхищение его величием не знает границ. Этот гол — еще одна веха в его беспрецедентной карьере и еще один момент, который надолго останется в памяти даже у болельщиков соперников. После гола Месси камеры запечатлели реакцию австрийского хавбека Ксавера Шлагера, который плотно опекал Лео, но упустил его и сразу же увидел мяч в сетке ворот. Шлагер покачал головой от недоумения и и отразил всю беспомощность Австрии, как бы повторяя одну и ту же фразу: "Это невозможно. Это Месси". Он выразил то же чувство, что и многие соперники Лео испытывали на протяжении многих лет, — когда Месси вступает в игру, его невозможно остановить", — добавили они.

"В Буэнос-Айресе было 14 часов и 39 минут 22 июня 2026 года, когда случился момент, который будет выгравирован золотыми буквами на новой странице истории чемпионатов мира: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром на мундиалях. Настоящая легенда. Да, он не смог реализовать пенальти, но Лео никогда не сдается. Он вписал свое имя в историю", — высказались обозреватели издания El Grafico.

© REUTERS / Matias Baglietto Болельщики сборной Аргентины по футболу © REUTERS / Matias Baglietto Болельщики сборной Аргентины по футболу

К слову, в столице Аргентинцы в этот момент происходило настоящее безумие. Тысячи футбольных фанатов собрались на центральной площади города, чтобы поболеть за свою национальную сборную, и когда Месси забил тот самый мяч, все один в едином порыве оказались без ума от счастья. Кадры с радостными празднованиями аргентинцев мгновенно разлетелись по сети.

« "Аргентина у ног Месси. Размахивая флагами, одетые в футболки с номером "10" и фамилией Месси болельщики превратили улицы аргентинской столице в незабываемый праздник. Новый рекорд уроженца Росарио не только укрепляет его наследие в составе сборной Аргентины, но и подтверждает его статус одной из величайших легенд мирового футбола, оставившей неизгладимый след в истории чемпионатов мира. Месси больше не гонится за историей — он ее пишет. Он продолжает забивать и бить рекорды. Месси достиг этого спустя ровно 40 лет после того, как Диего Марадона забил мяч в матче против Англии, который считается величайшим голом в истории чемпионатов мира и который прославился знаменитой "рукой бога", — отметили авторы издания AS.

"И вот снова он. Снова "Десятка". Снова Лионель Месси, который благодаря волшебному дублю полон решимости подарить своей стране мечту о беспрецедентной победе в чемпионате мира второй турнир подряд, хотя до этого еще очень далеко. Случившееся сегодня — неосознанная дань уважения другой "Десятке" и "богу" аргентинского футбола, Диего Марадоне, чей "гол века" в ворота Англии отметил сегодня свое 40-летие. Прекрасное совпадение в футболе", — также провели интересную параллель в издании Marca.

© REUTERS / TROY TAORMINA Лионель Месси © REUTERS / TROY TAORMINA Лионель Месси

"Капитан, лицо и лидер сборной. Он не реализовал пенальти, после чего Аргентина была повергнута в шок, а австрийские фанаты ликовали, когда их команда взяла игру под свой контроль и создала угрозу у чужих ворот. Но затем аргентинцы вздохнули с облегчением: Лео разогнал атаку, сместившись в центр и дойдя до штрафной, ее продолжил Медина, выполнивший передачу в штрафную, после чего Месси ударом левой ногой с лета забил и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Этот гол принес Аргентине спокойствие, а фанаты запели песню "Мучачос". В концовке матча аргентинцы были вынуждены обороняться, а австрийцы не использовали несколько моментов. Но у Аргентины есть Месси. Игрок, которому скоро исполнится 39 лет, способен забивать даже в добавленное время. Исключительный талант. Живая легенда футбола. Совет: за какую бы команду вы ни болели, давайте не перестанем наслаждаться его игрой", — выразили мнение журналисты ESPN.

« "Лионель Месси только что прошел перед нами в подтрибунное помещение, приподняв футболку, чтобы вытереть пот со лба. Казалось, что этот день станет для него неудачным после того, как он не реализовал пенальти в начале матча, но списывать его со счетов — это глупость. Как и всегда. Когда Медина навесил в штрафную, не было никаких сомнений, что Месси отправит мяч в угол ворот. Момент его рывка, исполнение удара — все было идеально, и именно поэтому он забил больше мячей на чемпионатах мира, чем любой другой игрок в истории", — подчеркнул корреспондент The Times Пол Хирст с места событий.

© REUTERS / TROY TAORMINA Лионель Месси © REUTERS / TROY TAORMINA Лионель Месси

"Это случилось. Конечно, это случилось. Даже после того, как Месси не реализовал пенальти, было ясно, что он все равно побьет рекорд. Это был классический удар Месси. Только посмотрите, как он завершил эту атаку. Исторический гол. Действительно особенный момент. Вспоминая этот гол спустя годы, мы все точно будем помнить, где находились в этот момент. Конечно, сейчас все говорят о рекорде Месси. И сейчас начинает приходить осознание того, что те, кто предсказывал Лео второстепенную роль на этом чемпионате мира, – возможно, даже место в запасе – сильно ошибались", — добавили авторы Daily Mail.

Естественно, не обошлось и без очередных сравнений Месси с Криштиану Роналду. Их личное соперничество — целая эпоха во всей истории мирового футбола. И пока на ЧМ-2026 в дуэли двух ветеранов лидирует Лео: у Криша же в пассиве ужасная статистика в матче против сборной ДР Конго и тонны критики в его адрес.

« "Роналду должен стоять на коленях перед Месси и благодарить его за то, что Лео уже покинул Европу и играет в США. Если бы он остался, то у Роналду не было бы никакого наследия", — не без провокаций высказываются болельщики в социальной сети X.

Впрочем, есть и те, кто подверг сомнениям исторический гол Месси. Например, прославленный датчанин, чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель раскритиковал работу судейской бригады во главе с Аминой Омаром и выразил мнение, что гол аргентинца нельзя было засчитывать. По его словам, в момент результативной атаки рефери "прозевали" фол со стороны "альбиселесте"

« "Месси сыграл великолепно, да, но я считаю, что этот гол нельзя было засчитывать. Вспомните, как они заработали пенальти. Игрока ударили сзади. Тут должен был быть штрафной за фол Алексиса Мак Аллистера в центре поля. Он сбил Шлагера. Это должен был быть штрафной удар, но они продолжили атаковать. Это очевидная и грубая ошибка судьи".

© REUTERS / TROY TAORMINA Лионель Месси © REUTERS / TROY TAORMINA Лионель Месси