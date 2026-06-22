ФСБ опубликовала цифровые копии документов об убийстве евреев гитлеровцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России разместила цифровые копии архивных документов, свидетельствующих о целенаправленном уничтожении евреев гитлеровцами на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.
- Представленные документы приурочены к 85-й годовщине со дня начала еврейских погромов на оккупированной территории Литвы.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ФСБ России на своем сайте разместила цифровые копии архивных документов, свидетельствующих о целенаправленном уничтожении евреев гитлеровцами на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.
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Представленные сейчас документы, приуроченные также к 85-й годовщине со дня начала еврейских погромов на оккупированной территории Литвы, рассказывают об уничтожении на землях Белорусской, Эстонской, Латвийской и Литовской ССР советских граждан еврейской национальности германскими айнзатцгруппами (оперативными группами) полиции безопасности и CД, а также националистически настроенными пособниками оккупантов.
Опубликованные материалы включают в себя перевод главы №3 "Отчета оперативной группы "А" полиции безопасности", фотокопии оригинала документа и приложения к нему – схемы с указанием количества уничтоженного еврейского населения на территории оккупированных советских республик.
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"Кровавый след на временно оккупированной территории Советского Союза оставили в 1941-1943 годах айнзатцгруппы (оперативные группы) полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD). Каждая из них включала в себя от двух до четырех команд численностью от 120 до 150 боевиков", - говорится в сообщении ФСБ.
Айнзатцгруппы занимались целенаправленным геноцидом мирного населения на оккупированных Германией территориях, в массовом порядке уничтожали евреев, цыган, других, по мнению нацистов, "расово неполноценных" людей.
Еще в мае 1941 года, перед вторжением на территорию Советского Союза, были созданы четыре айнзатцгруппы по географическому принципу: группа "А" – Прибалтика; группа "В" – Смоленск, Москва; группа "С" – район Киева; группа "D" – южная часть Украины. Айнзатцгруппы следовали за германской армией по мере ее продвижения вглубь советской территории и выполняли функции мобильных карательных отрядов.
Основные задачи айнзатцгрупп и айнзатцкоманд состояли в следующем: выявление и ликвидация партийно-комсомольского актива; розыск и арест антигермански настроенных лиц, борьба с противниками нацистского режима; уничтожение сотрудников советских органов госбезопасности, армейских политработников и командиров Красной армии; проведение операций по массовому уничтожению советских граждан еврейской национальности.
Деятельность айнзатцгрупп рассматривалась в рамках отдельного процесса в Нюрнберге с 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948 года. Обвиняемые были признаны виновными в совершении преступлений против человечества и военных преступлений.