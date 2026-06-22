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Ростовчане выложили из свечей фразу "Помним Героев" в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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04:31 22.06.2026 (обновлено: 12:34 22.06.2026)
Ростовчане выложили из свечей фразу "Помним Героев" в День памяти и скорби

В Ростове-на-Дону выложили фразу "Помним Героев" в День памяти и скорби

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры в Ростове-на-Дону выложили из тысячи свечей фразу «Помним героев» в День памяти и скорби.
  • Памятная акция была приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • В ходе мероприятия объявили минуту молчания в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны и прошла церемония возложения цветов к памятнику «Святому Георгию Победоносцу».
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Волонтеры в Ростове-на-Дону выложили из тысячи свечей фразу "Помним героев" в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Памятная акция, приуроченная к 85-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на территории главного храма Южного военного округа.
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Перед началом мероприятия под исполнение оркестра ЮВО "От героев былых времен" настоятелю храма была передана "Неугасимая лампада памяти" с частицей Вечного Огня, доставленная из мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" как символ исторической памяти.
После поминальной молитвы волонтеры ростовского регионального патриотического общественного движения "Дороги славы - наша история" выложили из светодиодных свечей на площадке фразу "Помним Героев".
"Восемьдесят пять лет назад, 22 июня 1941 года, мир погрузился в пламя самой кровопролитной войны в истории человечества. На нашу землю обрушилась вероломная агрессия, но советский народ встал на защиту своей родины. Наша акция сегодня, скромный вклад в сохранение памяти о тех страшных событиях и о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо", - сказал ведущий мероприятия.
В память о павших на фронтах Великой Отечественной войны объявили минуту молчания. После этого прошла церемония возложения цветов к памятнику "Святому Георгию Победоносцу".
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