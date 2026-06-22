В Европарламенте разгорелся скандал из-за расистского высказывания

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководство фракции Европарламента Renew Europe потребовало наказать двух депутатов правоконсервативной группы Европейских консерваторов и реформаторов (ECR) после скандала вокруг комментариев в адрес депутата Европарламента иракского происхождения Абир Аль-Сахлани.

Финский депутат от ECR Себастьян Тюнккюнен опубликовал видеозапись выступления Абир Аль-Сахлани с комментарием «cry more», а датский депутат Кристоффер Сторм написал, что ей следует «вернуться домой».

Аль-Сахлани заявила, что считает комментарий Кристоффера Сторма проявлением расизма, а он в свою очередь отверг обвинения в расизме и заявил, что его слова означали лишь то, что Аль-Сахлани следовало покинуть зал заседаний и успокоиться.

БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Руководство фракции Европарламента Renew Europe потребовало наказать двух депутатов правоконсервативной группы Европейских консерваторов и реформаторов (ECR) после скандала вокруг комментариев в адрес депутата Европарламента иракского происхождения Абир Аль-Сахлани, сообщает Politico.

Роберте Метсоле. "Я все больше обеспокоена ощущением безнаказанности, которое может укорениться, если подобное поведение останется без реакции", - приводит издание слова главы Renew Europe Валери Айе из письма председателю Европарламента

Скандал разгорелся после голосования по законопроекту об ужесточении правил депортации мигрантов. После обсуждения депутат Абир Аль-Сахлани, родившаяся в Ираке , заявила в зале заседаний, что никогда прежде не чувствовала себя в Европарламенте настолько небезопасно.

После этого финский депутат от ECR Себастьян Тюнккюнен опубликовал видеозапись ее выступления с комментарием "cry more" ("поплачь еще"), а датский депутат Кристоффер Сторм написал, что ей следует "вернуться домой".

Аль-Сахлани заявила Politico , что считает последний комментарий проявлением расизма.

Сам Сторм отверг обвинения в расизме. "Я не намерен мириться с тем, что коллеги называют меня расистом, и воспринимаю подобные клеветнические обвинения очень серьезно", - заявил он изданию.

По словам депутата, его слова означали лишь то, что Аль-Сахлани следовало покинуть зал заседаний и успокоиться, если результаты голосования вызвали у нее столь сильную реакцию.

Теперь решение остается за председателем Европарламента Робертой Метсолой. Ее пресс-секретарь Дельфин Колар сообщила Politico, что глава парламента уже дала понять, что этот вопрос будет рассмотрен.

Поводом для конфликта стало голосование по одному из наиболее спорных миграционных законопроектов последних лет. Европарламент поддержал начало переговоров с Советом ЕС по регламенту о депортации нелегальных мигрантов, предусматривающему ускорение процедур высылки и возможность создания центров размещения мигрантов за пределами ЕС до их возвращения в страны происхождения.