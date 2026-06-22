Не бунт, а два бунта: в Евросоюзе восстали против Берлина

В Болгарии — бунт против кампании на восточном фронте и диктатуры милитаристской Германии. Не такой, конечно, масштабный, как в 1944-м. Но Москва и войну Софии не объявила, как в те героические годы. Тогда между объявлением войны и бунтом прошло четыре дня, теперь спохватились заранее. Сами.

На саммите в Брюсселе новый болгарский премьер Румен Радев заявил, что 21-й пакет антироссийских санкций в его нынешнем виде отклонен Болгарией. А впоследствии София согласится только на такие меры, которые "не вредят, не несут рисков" болгарской экономике и помогают приблизить Россию и Украину к мирным переговорам.

Месяц назад в Берлине германский канцлер Фридрих Мерц требовал от болгарина держать строй и намекал на последствия для тех, кто будет ломать "единую линию" Евросоюза. Радев подумал — и сделал по-своему, как и обещал народу в ходе триумфальной для себя предвыборной кампании

Болгарскую прессу последствия этого бунта волнуют, но Радев журналистов успокоил, заявив, что коллеги по ЕС встретили его позицию с пониманием. У Болгарии всего один нефтеперерабатывающий завод, принадлежит он "Лукойлу", а 21-й пакет "создает риски" для его работы, для "снабжения столичного метро резервными составами", для "доставки удобрений". Кроме того, премьер учел позицию Болгарской православной церкви, которая против введения персональных ограничений в отношении патриарха Кирилла.

"Русское православие сделало важный вклад в наше освобождение от пятивекового османского рабства. Мне небезразлично русское общество, которое имеет церковь, родственную нашей. Мы члены одной семьи", — подчеркнул премьер-министр Болгарии.

Подобных слов летом 2026 года не ждешь от генерала НАТО, кем Радев является по первой профессии. Но по второй профессии он — болгарский президент, занимал эту должность без полномочий почти два полных срока и все это время был последователен в том, о чем сейчас говорит. Мерц не зря подозревал болгарина в намерении бросить вызов пресловутой "единой линии" и стать для ЕС новым Виктором Орбаном (прежде именно Венгрия под орбановским руководством мешала внести в санкционный список русского патриарха).

Поэтому удивительно не то, что генерал держит слово, а то, что его позицию встретили "с пониманием". Оно непредставимо в случае Мерца. Канцлер не из понятливых.

Он не устроил Радеву истерику, потому что отвлекся на другого "изменника". Им оказался не кто-нибудь, а председатель Евросовета Антониу Кошта. Президента всея Европы, какой задумывалась его должность, воспринимают скорее символом ЕС вроде говорящего герба. Когда предшественник Кошты — Шарль Мишель — пытался проводить какую-то свою политику, его осаживала всемогущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, хотя по статусу должна быть ниже. Так что со стороны Кошты это тоже своего рода бунт — и тоже по русскому вопросу: через свой аппарат он установил контакты с Кремлем.

От этих контактов прока не было. Однако Мерц счел их выходом за флажки, потому что в его видении переговоры сейчас не нужны — нужно военно-политическое давление, а когда наступит черед поговорить, разговаривать с Россией будут Германия, Франция и Британия (то есть страны, на территории которых договорились производить дальнобойное оружие для Украины).

Помимо Франции, Мерца поддержали Дания, лидирующая по объемам помощи ВСУ на душу населения, Нидерланды, Эстония, а вот остальные встали на сторону Кошты, хотя речь идет о столь же русофобских правительствах (шведы мало отличаются от датчан, а литовцы от эстонцев). Дело, видимо, в том, что глава Евросовета все-таки представляет весь ЕС, куда Британия вообще не входит, а Мерц может говорить только за Германию, но как-то многовато на себя берет.

Этот нудный, напыщенный и одновременно нелепый человек, будучи самым непопулярным канцлером со времен Гитлера, раздражает не только население ФРГ, но и коллег в Евросоюзе. Разговоры о новой милитаризации и обещание Мерца создать самую сильную армию в Европе рано или поздно не могли не вызвать отторжения на уровне исторической памяти.

Его дружки-милитаристы — премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон — из стран бывшей антигитлеровской коалиции, но в главном похожи на Мерца: собственные народы терпеть их не могут, а непопулярность их курса исторически рекордная. Британцу грозит отставка, по слухам, чуть ли не сегодня, а француз досиживает последний год последнего срока "хромой уткой". Но по меркам немецкого канцлера это даже неплохо: он рискует лишиться должности раньше Макрона, так как бунт против политики Мерца постепенно распространяется на его партию, Христианско-демократический союз Германии.

Иными словами, Мерц врет, говоря, что у ЕС есть "единая линия" и что ее представляют он с Макроном. Видя это, Радев укрепился по мнении, что немецкими угрозами можно пренебречь, хотя в Западной Европе Берлин действительно имеет неформальный статус ведущего игрока и "смотрящего" на Балканах. Или — имел, если судить по росту отваги у болгар.

Хотелось бы дожить до времен, когда лидер европейской страны, верный своим взглядам и высказанным народу обещаниям, не будет вызывать удивления. К сожалению, пока такие времена не настали. Так что ожидания от дальнейшего поведения Софии сводятся к тому, как быстро Радева (пусть не Мерц, но еврочиновники) принудят к компромиссам, которые выхолостят смысл его поступка. Санкций против патриарха Кирилла в 21-м пакете, допустим, не будет, но он окажется направлен на то же самое — разрыв с Россией и поддержку войны с ней.

Пусть Мерц — это тот, которого теперь не пнет лишь ленивый, а Радев — популярный в своей стране лидер, но в плане промышленного и финансового потенциала (реального обеспечения любой политики) Германия остается Германией, а Болгария Болгарией. Берлин продолжит диктовать курс Софии, если только Европа не увидит перелома в ходе конфликта в пользу России. А пока Урсула, Мерц, Макрон, Стармер, Зеленский и другие неприятные люди убедили остальных, что перелом произошел в пользу Украины благодаря ее тактике беспилотных роев.

В том, что Радев пошел против берлинского обкома именно сейчас, на фоне роев, делает его поступок более ценным. Но, как показала практика мировых войн, самым надежным, реально действенным способом поддержки бунта болгар против немецкого диктата является продвижение русских войск к границам Болгарии со стороны Украины и перехват военно-политической инициативы в целом.