Немцы в третий раз втягивают болгар в войну против России

Худшая компания для болгарина — это немец: уже втянул в две мировые войны и прямо сейчас пытается втянуть в третью. Но болгарин с политической точки зрения почти всегда в плохой компании. Прежде всего это его национальная власть.

Почти 17 лет Болгарией правили русофобы, из них 12 — здоровенный лоб Бойко Борисов, про которого всегда понятно было, что бандит, но общепринятым это мнение стало недавно. Последняя пятилетка — чехарда некомпетентных правительств, члены которых терпеть друг друга не могли, но пытались работать вместе под нажимом руководства ЕС: Брюсселю было неважно, какого качества у болгар власть, если она бесперебойно поставляет патроны Украине.

И вот наконец хронически сломанный аппарат как будто заработал: страна неожиданно получила с виду дееспособное и застрахованное от распадов правительство во главе с бывшим президентом Руменом Радевым, чья партия победила на выборах с невиданным в XX веке большинством.

Многих в Брюсселе скривило: Радева называли "пророссийским политиком", несмотря на то что это не так — просто не русофоб, хотя и генерал НАТО в отставке. Но в том числе поэтому его можно назвать самым мудрым лидером ЕС наряду с премьером Словакии Робертом Фицо. С первых дней СВО он на правах коллеги и боевого летчика предупреждал Владимира Зеленского, что в войне Украина проиграет (поэтому чем раньше Киев начнет договариваться с Москвой, тем лучше), а против антироссийских санкций выступал с тех самых пор, как ушел из армии в большую политику.

То есть в случае Радева вменяемость проверена временем, а болгары как будто получили такое правительство, каким оно и должно было быть, если помнить про два обстоятельства. Во-первых, это по-прежнему самый пророссийский народ Евросоюза, что подтверждают социологические исследования Еврокомиссии. Во-вторых, Болгария имела значительную экономическую кооперацию с Россией, разрушение которой больно отразилось на ее населении.

Однако, вступив в полномочия премьера, этот генерал-миротворец, народный любимец и резонер с устойчивым пониманием национальных интересов совершил свой первый зарубежный визит именно к немцам. В ту компанию, где здравомыслящему болгарину находиться противопоказано.

Частично это выбор не его, а предшественников: болгарская элита всегда пыталась лечь непременно под немцев, а Германия после воссоединения стала державой определяющего влияния на Балканах. Таков был план Берлина по возвращению на мировую арену в качестве большого игрока — выступить модератором распада Югославии. Поскольку из Германии миротворец как из бензобака огнетушитель, геноцидам в процессе распада удивляться тем более не следует. А вот торговцы и промышленники из немцев получаются, наоборот, замечательные, поэтому они надежно закрепились на рынках и в производственных цепочках бывшей СФРЮ, а заодно и Болгарии, которая попала в этот замес из-за политического конфликта с македонцами.

Бывает, конечно, что немцы ведут себя прилично, но нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц — признанный косплеер Гитлера. При косплее суть часто различается, но внешне очень много общего — вплоть до масштабной милитаризации Германии. Бундесвер планируют увеличить в полтора раза, резерв — в три, а на расширение оборонного производства потратить сотни миллиардов евро заемных средств.

На вопрос, зачем немцам "самая сильная армия в Европе к 2039 году" (а именно так сформулированы планы их правительства), те отвечают: для войны с Россией. Правда, подразумевается, что это Россия нападет — если не на Германию, то на НАТО. Но и в прошлый раз похожие разговоры разговаривали: Гитлер вторгся в СССР, уверяя, что это превентивная мера, а пока болгары поняли, во что вляпались на плечах своего немецкого краша, утекло много крови.

В Берлине Радева встретили, как и предполагалось, с формальным радушием и змеиным недоверием. Например, Мерц ни к селу ни к городу заявил, что после смены власти в Венгрии "Европа обрела новое единство". Поскольку болгарского премьера сватают на роль инакомыслящего — "нового Орбана ЕС", в этом сквозила угроза: мол, только попробуй блокировать наши решения и мешать милитаристским планам

Стоит заметить: это глава правительства с рекордно низкой поддержкой предостерегает главу правительства с рекордно большим результатом на выборах. Не наоборот.

Причем оба политика высказались за переговоры с Россией по поводу Украины, но прозвучало это по-разному. "Пришло время для дипломатии, потому что война истощает все поддерживающие и участвующие стороны. Важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро", — заявил пока еще верный себе Радев. А Мерц подобрал такую формулировку, чтобы переговоры не имели смысла: "Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США".

Европу, понятное дело, никто, кроме Зеленского, к переговорам не приглашал, а это все равно что с собой разговаривать. Игнор вверг ЕС в уныние типа "наш голос не слышен", поэтому в Брюсселе зашли с другой стороны: предложили начать диалог ЕС — Россия, для чего теперь выбирают посланника. Мерц и некоторые другие типа прибалтов изначально высказывались против, а сейчас идет стадия саботажа робких дипломатических усилий, включая болгарские.

На самом деле канцлер осознает: в том случае, если принуждать Россию к диалогу давлением, диалога не будет. Ему и не надо, он уже все для себя решил: на кону если не третья мировая, то активная подготовка к ней, а болгарам дают понять, что в этот раз им тоже не отвертеться. Причем это вопрос не дисциплины ("европейского единства"), а реальной значимости Болгарии для европейской военно-промышленной цепочки и стратегии поддержки ВСУ из-за ее черноморских портов и пороховых заводов.

Так что Радев вернулся в Софию думать, как дальше жить, чтоб избежать втягивания в мясорубку за немецко-бандеровские интересы. Два раза у болгар не получилось, а если и в третий раз не получится, не стоит потом изображать жертву плохой компании. Будет слишком похоже на анекдот про рассказ кошки, изнасилованной стаей котов: