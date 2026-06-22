Правящая партия Турции намерена выдвинуть Эрдогана в президенты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая Партия справедливости и развития Турции заявила, что кандидатом на предстоящих выборах президента станет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
- Руководство турецкой правящей партии склоняется к проведению президентских выборов весной 2028 года, чтобы дать экономике дополнительное время, несмотря на заявление Эрдогана о проведении выборов в мае 2028 года.
АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) заявила, что ее кандидатом на предстоящих выборах президента Турции станет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Старший советник президента Турции, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум ранее допустил вероятность проведения президентских и парламентских выборов в Турции 16 апреля 2028 года. По его словам, для проведения выборов в этот день парламенту будет достаточно принять решение о досрочном обновлении своего состава до даты очередных выборов - 7 мая 2028 года.
"С точки зрения нашей партии, кандидатом в президенты на предстоящих выборах является наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган. Все органы нашей партии демонстрируют решительную позицию", - сказал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик на брифинге в понедельник.
Руководство турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) склоняется к проведению президентских выборов весной 2028 года, чтобы дать экономике дополнительное время, сообщала газета Türkiye. Эрдоган при этом ранее заявил, президентские выборы в Турции должны состояться в срок - в мае 2028 года. Почти 60% граждан Турции при этом поддерживают проведение досрочных всеобщих выборов, свидетельствуют данные опроса компании ASAL Araştırma.