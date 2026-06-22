Правящая партия Турции намерена выдвинуть Эрдогана в президенты

Руководство турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) склоняется к проведению президентских выборов весной 2028 года, чтобы дать экономике дополнительное время, сообщала газета Türkiye. Эрдоган при этом ранее заявил, президентские выборы в Турции должны состояться в срок - в мае 2028 года. Почти 60% граждан Турции при этом поддерживают проведение досрочных всеобщих выборов, свидетельствуют данные опроса компании ASAL Araştırma.