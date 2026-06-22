Впервые в Дагестане выпускница набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Ученица центра образования имени Ханбалаева в Дагестане Гюльмира Халифатова стала первой выпускницей в истории республики, набравшей на ЕГЭ по 100 баллов сразу по трем предметам, говорится в Telegram-канале министерства образования и науки региона.

"Эти 300 баллов — наша общая победа с учителями. Они всегда были рядом, объясняли, поддерживали и верили в меня. Теперь я точно знаю: любая большая цель достижима, если просто каждый день упорно работать", - отметила Гюльмира.