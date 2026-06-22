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Впервые в Дагестане выпускница набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ - РИА Новости, 22.06.2026
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17:04 22.06.2026
Впервые в Дагестане выпускница набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

В Дагестане выпускница Халифатова набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученица центра образования имени Ханбалаева в Дагестане Гюльмира Халифатова стала первой выпускницей в истории республики, набравшей на ЕГЭ 100 баллов сразу по трем предметам.
  • Гюльмира Халифатова сдала на максимальные 100 баллов русский язык, профильную математику и физику.
  • Ранее девушка становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике.
МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Ученица центра образования имени Ханбалаева в Дагестане Гюльмира Халифатова стала первой выпускницей в истории республики, набравшей на ЕГЭ по 100 баллов сразу по трем предметам, говорится в Telegram-канале министерства образования и науки региона.
"Триста баллов из трехсот: выпускница из Дагестана установила абсолютный рекорд на ЕГЭ. Такого результата в республике еще не было. Выпускница Республиканского центра образования имени И.И. Ханбалаева Гюльмира Халифатова сдала на максимальные 100 баллов сразу три предмета: русский язык, профильную математику и физику", - говорится в сообщении.
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Прежде девушка становилась призером Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и математике.
"Эти 300 баллов — наша общая победа с учителями. Они всегда были рядом, объясняли, поддерживали и верили в меня. Теперь я точно знаю: любая большая цель достижима, если просто каждый день упорно работать", - отметила Гюльмира.
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Республика ДагестанЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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