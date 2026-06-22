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В Таджикистане прошла акция "Свеча памяти" к 85-летию начала ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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21:18 22.06.2026
В Таджикистане прошла акция "Свеча памяти" к 85-летию начала ВОВ

В Душанбе прошла акция "Свеча памяти" к 85-летию начала ВОВ

© РИА НовостиАкция "Свеча памяти" в Парке Победы в Душанбе
Акция Свеча памяти в Парке Победы в Душанбе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Акция "Свеча памяти" в Парке Победы в Душанбе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Парке Победы в Душанбе прошла акция «Свеча памяти», посвященная 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
  • На мероприятии прозвучали театрализованные сцены, стихи и песни времен Великой Отечественной войны, а кульминацией стало зажжение сотен свечей и минута молчания.
  • В акции приняли участие около 200 человек, включая российских дипломатов, офицеров, студентов, учеников школы, воинов-интернационалистов, ветеранов труда и жителей столицы.
ДУШАНБЕ, 22 июня – РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась в Парке Победы в столице Таджикистана городе Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие началось с театрализованных сцен начала войны глазами детей, которые читали стихи, прозвучали также песни времен Великой Отечественной войны в исполнении инструментальной группы Россотрудничества, которым подпевали все участники акции.
"Эти мероприятия важны, чтобы как нам самим, так и новым поколениям напоминать о том, что пережили наши предки, каждая семья в Великой Отечественной войне. Российский народ и таджикский народ - братья, которые трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне", - сказал советник-посланник посольства России в Таджикистане Вера Хуторская.
В свою очередь командир группы Погранконтроля РФ в Таджикистане генерал-майор Рим Гельминов сказал, что в годы войны люди были дружными, не разделяли друг друга, Советский Союз был общей родиной, за которую они умирали, это великий пример, как надо относиться друг к другу.
"Надо чтить память по погибшим, по выжившим, помнить о детях войны", - добавил он.
Глава представительства Россотрудничества в Душанбе Андрей Патрушев отметил важность сохранения исторической памяти, чтобы молодежь знала о значении 22 июня в жизни советского народа и том, как народу досталась победа в Великой Отечественной войне.
Кульминацией акции стало зажжение сотен свечей, выложенных в надпись "Душанбе помнит", и минута молчания.
В мероприятии приняли участие порядка 200 человек – российские дипломаты, офицеры группы Погранконтроля РФ, Россотрудничества, студенты российских вузов в Душанбе, ученики российской школы имени Д. Менделеева из города Турсунзаде, воины-интернационалисты, ветераны труда и жители столицы.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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