Краткий пересказ от РИА ИИ Футболист сборной Бельгии Жереми Доку покинул расположение команды на чемпионате мира, чтобы присутствовать на родах жены.

Журналистка L'Equipe Франс Пьеррон назвала желание футболиста пропустить матч сборной «отвратительным», после чего ее отстранили от эфира.

Сборная Бельгии поздравила Жереми Доку и его семью с рождением первенца и сообщила, что футболист присоединится к команде для подготовки к следующему матчу.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Футболист сборной Бельгии Жереми Доку, покинувший расположение команды на чемпионате мира ради присутствия на родах жены, стал отцом, сообщается на странице сборной в соцсети Х.

Ранее Доку заявил о намерении присутствовать при рождении своего первого ребенка. Предполагалось, что роды пройдут на второй неделе июля, из-за чего игрок мог пропустить четвертьфинал турнира в случае выхода сборной Бельгии в эту стадию. Позднее журналистка L'Equipe Франс Пьеррон назвала желание футболиста пропустить матч сборной на чемпионате мира "отвратительным", заявив, что присутствие отца при родах является "бесполезным". Позднее СМИ сообщили, что ее отстранили от эфира. Доку пропустил матч второго тура группы G с иранцами (0:0). Как сообщали СМИ, причиной стали проблемы с дыханием у 24-летнего игрока.

"Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейза! Игрок с разрешения руководства, а также в сопровождении одного из врачей команды отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой в этот знаменательный день. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против сборной Новой Зеландии", - говорится в заявлении сборной Бельгии.