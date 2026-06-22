В "Динамо" не считают строительство академии "шпилькой" в адрес "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Ивлев заявил, что строительство академии «Динамо» в Южном Тушине не направлено на то, чтобы задеть футбольный клуб «Спартак».
- Павел Пивоваров сообщил о планах построить академию на 300 мест в Южном Тушине к столетию со дня рождения Льва Яшина в 2029 году.
- Ивлев подчеркнул, что проект важен для развития детского футбола и создания социальной инфраструктуры для жителей района.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил РИА Новости, что "бело-голубые" не преследовали цель задеть столичный "Спартак" строительством клубной академии в московском районе Южное Тушино.
В пятницу генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что клуб к столетию со дня рождения легендарного вратаря "бело-голубых" и сборной СССР Льва Яшина в 2029 году построит академию на 300 мест в Южном Тушине. Домашний стадион "Спартака" построен на месте Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево.
Ивлев рассказал о приоритете развития "Динамо"
21 июня, 10:14
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"Шпилек" мы точно никому не хотели вставлять, - сказал Ивлев, комментируя строительство академии "Динамо" неподалеку от стадиона "Спартака". - Этот проект важен не только для клуба, но и для города. Там будет создана социальная инфраструктура для москвичей, для жителей СЗАО. Там будет большая рекреационная зона, не будет никакой коммерческой недвижимости. Все это будет направлено на детский футбол и на то, чтобы москвичи качественно проводили время в кругу своих родных и близких на природе в хороших условиях".
"Хочется отметить, что именно в Тушине первые шаги в футболе, играя за заводскую команду, делал Лев Иванович Яшин. Так что этот район с уверенностью можно считать если уж не динамовским, то точно яшинским. Именно в этих местах пару месяцев назад мастер-класс для ребят из СЗАО проводили наши игроки Андрей Лунев и Иван Сергеев", - отметил председатель совета директоров "Динамо".