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В "Динамо" не считают строительство академии "шпилькой" в адрес "Спартака" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
09:24 22.06.2026 (обновлено: 09:31 22.06.2026)
В "Динамо" не считают строительство академии "шпилькой" в адрес "Спартака"

Ивлев не считает академию "Динамо" в Тушине уколом в адрес "Спартака"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Ивлев заявил, что строительство академии «Динамо» в Южном Тушине не направлено на то, чтобы задеть футбольный клуб «Спартак».
  • Павел Пивоваров сообщил о планах построить академию на 300 мест в Южном Тушине к столетию со дня рождения Льва Яшина в 2029 году.
  • Ивлев подчеркнул, что проект важен для развития детского футбола и создания социальной инфраструктуры для жителей района.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил РИА Новости, что "бело-голубые" не преследовали цель задеть столичный "Спартак" строительством клубной академии в московском районе Южное Тушино.
В пятницу генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил журналистам, что клуб к столетию со дня рождения легендарного вратаря "бело-голубых" и сборной СССР Льва Яшина в 2029 году построит академию на 300 мест в Южном Тушине. Домашний стадион "Спартака" построен на месте Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево.
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Ивлев рассказал о приоритете развития "Динамо"
21 июня, 10:14
«
"Шпилек" мы точно никому не хотели вставлять, - сказал Ивлев, комментируя строительство академии "Динамо" неподалеку от стадиона "Спартака". - Этот проект важен не только для клуба, но и для города. Там будет создана социальная инфраструктура для москвичей, для жителей СЗАО. Там будет большая рекреационная зона, не будет никакой коммерческой недвижимости. Все это будет направлено на детский футбол и на то, чтобы москвичи качественно проводили время в кругу своих родных и близких на природе в хороших условиях".
"Хочется отметить, что именно в Тушине первые шаги в футболе, играя за заводскую команду, делал Лев Иванович Яшин. Так что этот район с уверенностью можно считать если уж не динамовским, то точно яшинским. Именно в этих местах пару месяцев назад мастер-класс для ребят из СЗАО проводили наши игроки Андрей Лунев и Иван Сергеев", - отметил председатель совета директоров "Динамо".
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ФутболСпортЮжное ТушиноСССРАндрей ЛуневСпартак МоскваДинамо МоскваИван Сергеев (1995)Александр Ивлев
 
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